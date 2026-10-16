«Τότε που όλα ήταν τόσο όμορφα» Όταν η παραλία της Χρυσής Ακτής στην κατεχόμενη Αμμόχωστο έσφυζε από ζωή - Δείτε φωτογραφία

Μια εικόνα από μια άλλη εποχή, τότε που η παραλία της Χρυσής Ακτής, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, έσφυζε από ζωή και αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για ντόπιους και επισκέπτες, είδε το φως της δημοσιότητας.

Η φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «Αμμόχωστος η πόλη μας», μάς ταξιδεύει στα χρόνια πριν από το 1974, ανακαλώντας μνήμες από τα καλοκαίρια μιας πόλης που γνώρισε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και ξεχώρισε για τις παραλίες, τα ξενοδοχεία και τη ζωντάνια της.

«Τα χρόνια τα ανέμελα, τότε που όλα ήταν τόσο όμορφα», γράφει στην ανάρτηση.

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