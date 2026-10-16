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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουρτουλμούς: Κάνει λόγο για ενδεχόμενο ισραηλινό «σχέδιο περικύκλωσης» της Τουρκίας μέσω Κύπρου

 16.10.2026 - 18:05
Κουρτουλμούς: Κάνει λόγο για ενδεχόμενο ισραηλινό «σχέδιο περικύκλωσης» της Τουρκίας μέσω Κύπρου

Τον ισχυρισμό για ενδεχόμενη περικύκλωση της Τουρκίας από το Ισραήλ μέσω Κύπρου, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν διατύπωσε ο Πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα SuperHaber.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Κουρτουλμούς δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει στρατηγικά μέτρα για την ασφάλειά της.

Αναφερόμενος στη Συμφωνία της Μέκκας, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ισχυρής αμυντικής συμμαχίας Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, η οποία, όπως είπε, δεν πρέπει να στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών. Υποστήριξε επίσης τη διεύρυνσή της με άλλες μουσουλμανικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Ο Κουρτουλμούς διευκρίνισε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση για επικύρωση, ενώ για ενδεχόμενη αποστολή τουρκικών στρατευμάτων ανέφερε ότι η τελική απόφαση ανήκει στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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