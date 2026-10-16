Αδειάζει Αβέρωφ ο ΔΗΣΥ για κυρώσεις κατά Ρωσίας: «Αποτελεί δική του προσωπική πρόταση»

«Η εισήγηση του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων αποτελεί προσωπική του πρόταση στο πλαίσιο του δημόσιου πολιτικού διαλόγου. Όλοι έχουν δικαίωμα να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις και εισηγήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός ωστόσο θεωρεί κρίσιμη και επιβαλλόμενη τη συμπόρευση με τους ευρωπαίους εταίρους μας στα μεγάλα διεθνή θέματα και στην ευθυγράμμιση των κατευθύνσεων της Κύπρου με την Ελλάδα, έτσι ώστε να οικοδομούνται συνεργασίες που να υπηρετούν τους ευρύτερους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».