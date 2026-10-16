Σπάνιο στιγμιότυπο της Λευκωσίας του 1950 - Χριστιανές και μουσουλμάνες μαζί στο παζάρι της Παρασκευής

Στην φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «Η Λευκωσία του χτες» απεικονίζονται μουσουλμάνες και χριστιανές γυναίκες να στήνουν τους πάγκους τους πλάι πλάι, στο παζάρι της Παρασκευής.

Μέσα από τον φακό του Απόστολου Βερβέρη (1900-1980), η φωτογραφία διασώζει ένα στιγμιότυπο μιας άλλης εποχής, όταν το παζάρι αποτελούσε σημείο συνάντησης, συναλλαγής και επικοινωνίας.

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