Υπ. Μεταφορών: Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη συνέχεια του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης

Σημειώνοντας ότι είναι αναγκαίο να αποκατασταθούν τα πραγματικά γεγονότα στη βάση των επίσημων στοιχείων και αποφάσων αρμόδιων θεσμικών οργάνων, σημειώνει ότι με την ανακοίνωση απαντά στην κριτική που διατυπώνεται στη δημόσια συζήτηση για το θέμα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αρχική σύμβαση, ύψους περίπου €73 εκατ., υπογράφηκε το 2021 με προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Νοέμβριο του 2024. "Ήδη από τα πρώτα στάδια είχαν καταγραφεί σοβαρότατες καθυστερήσεις και αδυναμία ουσιαστικής προόδου, που συνεχίστηκαν παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Υπουργείο επικαλείται τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στις 31 Ιανουαρίου 2023, όπου αναφέρεται ότι ενώ είχε παρέλθει το 47,6% του συμβατικού χρόνου, η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών ανερχόταν σε μόλις €2,6 εκατ., δηλαδή λιγότερο από το 4% της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, η πρόοδος του έργου ανερχόταν μόλις στο 21,1%, ενώ ο εργολάβος είχε υποβάλει πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις €36,2 εκατ. και ζητούσε παράταση 59 μηνών, δηλαδή σχεδόν πέντε επιπλέον χρόνια, συνεχίζει το Υπουργείο.

Όπως σημειώνεται, πριν από τον τερματισμό της σύμβασης, είχαν καταβληθεί συστηματικές προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων, με επανειλημμένες συναντήσεις και με ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών επίλυσης διαφορών μέσω φιλικού διακανονισμού.

Αναφέρεται ότι το ποσό των €16 εκ. περίπου, που είχαν καταβληθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης σύμβασης αποτελούν δαπάνες για εκτελεσθείσες εργασίες, ενώ οι εγγυητικές επιστολές συνιστούν διακριτό αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης.

Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, αφού εξέτασε την εμπεριστατωμένη έκθεση της ειδικής επιτροπής που είχε εξετάσει τις απαιτήσεις του εργολάβου, αποφάσισε την απόρριψη τους. Αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι μια καθοριστική θεσμική παράμετρος. "Η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να αγνοήσει τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και να αποδεχθεί, χωρίς την απαιτούμενη συμβατική και νομική τεκμηρίωση, πρόσθετες απαιτήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ", που, όπως σημειώνεται, "σε καμία περίπτωση δεν τεκμηρίωναν εγγύηση προόδου και ολοκλήρωσης του έργου".

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε νέα διαδικασία προσφορών για ολοκλήρωση του έργου, στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Η χαμηλότερη ήταν €124,85 εκατ. και απορρίφθηκε λόγω εξωπραγματικής τιμής, που ήταν ψηλότερη από την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής κατά 38,41%. Η άλλη προσφορά απορρίφθηκε λόγω ουσιώδους απόκλισης (μη υποβολή ουσιώδους εγγράφου). Ως εκ των πιο πάνω, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε χωρίς κατακύρωση.

"Η Κυβέρνηση δεν παραγνωρίζει ούτε τις καθυστερήσεις ούτε την ταλαιπωρία των πολιτών. Αντιλαμβάνεται πλήρως τη σημασία του έργου για την οδική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τις προοπτικές ολόκληρης της περιοχής", σημειώνει το Υπουργείο, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος και η ολοκλήρωση του έργου αποτελούν δύο αδιαχώριστες υποχρεώσεις της Πολιτείας.

Όπως σημειώνει, "η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι η συνέχεια του έργου θα βασίζεται σε νόμιμες διαδικασίες, σε ρεαλιστικό προγραμματισμό και σε οικονομικά τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για την Κυβέρνηση, το κριτήριο είναι η ολοκλήρωση ενός αναγκαίου έργου με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα, στα δικαιώματα των πολιτών και σε κάθε ευρώ του Κύπριου φορολογούμενου".

Δεδομένου ότι για το Υπουργείο ήταν ορατή η πιθανότητα ακύρωσης του διαγωνισμού, έχει ήδη προχωρήσει στην εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για την προώθηση της υλοποίησης του έργου στο σύνολο του, όπως αναφέρεται. Εξάλλου, προστίθεται ότι η αρχική λύση των δύο λωρίδων είχε αποφασιστεί περί το 2016, σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών, ως μια οικονομικά εφικτή λύση για προώθηση της έναρξης του Έργου. Λόγω όμως της παρέλευσης σημαντικού χρόνου από τότε και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες, καθώς και την αναμενόμενη μελλοντική ανάπτυξη στην περιοχή, κρίνεται πλέον αναγκαία η διαφοροποίηση του αντικειμένου ώστε να προβλέπεται η κατασκευή δρόμου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, με στόχο την προκήρυξη του εντός του 2027.