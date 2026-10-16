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ΔΙΕΘΝΗ

Μακελειό σε σχολείο στο Όρεγκον: Πατέρας δύο μαθητριών ο ήρωας που κυνήγησε και σκότωσε τον 16χρονο

 16.10.2026 - 22:39
Μακελειό σε σχολείο στο Όρεγκον: Πατέρας δύο μαθητριών ο ήρωας που κυνήγησε και σκότωσε τον 16χρονο

Πατέρας δύο μαθητριών φέρεται πως ήταν ο ήρωας άνδρας που εξουδετέρωσε τον 16χρονο περίπου στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Πέμπτης (16/10) που σκόρπισε τον θάνατο στο δημοτικό σχολείο, Silver Rail στο Μπεντ του Όρεγκον, καθώς τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, και μία δασκάλα, έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι ηρωικές πράξεις του 36χρονου Kaylub Giamanc, μεταδόθηκαν στο ραδιόφωνο των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο, πριν ακόμη προλάβουν να εισβάλουν στο σχολείο. «Φαίνεται ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθείπιθανώς πυροβολήθηκε από έναν πατέρα μέσα στο σχολείο. Δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία φτάνει», είπαν οι χειριστές του κέντρου έκτακτης ανάγκης σε ηχογράφηση που κοινοποιήθηκε στο Broadcastify.

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Όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντζ, «ένα μέλος της κοινότητας που είχε δει τον ύποπτο να εισέρχεται στο σχολείο, τον κυνήγησε μέσα στο κτίριο και τον αντιμετώπισε». Μόνο τότε οι αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο και επιβεβαίωσαν ότι ο παραφροσύνης δράστης ήταν νεκρός, πρόσθεσε.

Παράλληλα, σύμφωνα με το nbcnews, η ταυτότητα του δράστη αποκαλύφθηκε και πρόκειται για τον Τζον Τζ. Γκρίφιν, ο οποίος ήταν οπλισμένος με το κυνηγετικό όπλο της μητέρας του.

Η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, εξήρε έναν περαστικό που «παρενέβη ηρωικά για να αποτρέψει την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών», ενώ πρόσθεσε ότι οι ζωές ορισμένων ανθρώπων «άλλαξαν για πάντα» μετά το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι πολιτικοί της αμερικανικής πολιτείας εξήραν με τη σειρά τους τον πατέρα-ήρωα για το θάρρος του. Η βουλευτής της Πολιτείας του Όρεγκον Βίκκι Μπρις-Άιβερσον, δήλωσε ότι ήταν «ευγνώμων σε κάθε μέλος των πρώτων βοηθειών που επενέβη άμεσα για να προστατεύσει την κοινότητά μας. Είθε το βάρος του Θεού να πέσει βαρύ πάνω σε κάθε ψυχή που δικαιολογεί αυτή την πράξη», είπε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής, χαρακτηρίζοντας τη βία «άσκοπη».

 

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τη 1 μ.μ., όταν ο έφηβος δράστης κατευθύνθηκε οπλισμένος προς το σχολείο, όπου τον αντιμετώπισε ο οδηγός ενός Toyota Tacoma στο πάρκινγκ. Ο 16χρονος πυροβόλησε αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να του σπάσει το πίσω παράθυρο και να γεμίσει το όχημα το με τρύπες από σφαίρες.

Πατέρας δύο μαθητριών ο ήρωας που κυνήγησε και σκότωσε τον 16χρονο μετά το μακελειό στο δημοτικό σχολείο του Όρεγκον

Στη συνέχεια, ο νεαρός πυροβόλησε τις κλειδαριές στις πόρτες του σχολείου πριν εισβάλει και ανοίξει πυρ κατά αθώων παιδιών και των δασκάλων τους. 

Εκείνη τη στιγμή ο Giamanc επέστρεφε σπίτι του μετά από φαγητό, όταν ξαφνικά άκουσε πυροβολισμούς και παρατήρησε τον δράστη. Τότε αποφάσισε πως κάτι πρέπει να κάνει. Πήγε στον χώρο του σχολείου, ακολούθησε τον 16χρονο και μόλις βρήκε την ευκαιρία τον πυροβόλησε.

Έκτος από τους νεκρούς ο 16χρονος τραυμάτισε έναν 7χρονο μαθητή και έναν 54χρονο δάσκαλο, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

«Αυτή είναι η μέρα που θα πεθάνω, σώστε τα παιδιά μου»

Μία κάτοικος της περιοχής, η οποία ζει κοντά στο σχολείο, άκουσε τρεις πυροβολισμούς, και στη συνέχεια άλλους τρεις. «Ήταν σε διαστήματα, κάτι που μας έκανε να αναρωτηθούμε αν ήταν πυροβολισμοί ή αν κάποιος έκανε εργασίες», είπε στο NBC.

Παράλληλα, η καθηγήτρια του σχολείου, Σέιλ Σμιθ, μετέφερε τους μαθητές της πέμπτης τάξης στη γωνία της τάξης της — αποκαλύπτοντας ότι οι δάσκαλοι φοβούνταν για τη ζωή τους. «Είμαι σίγουρη ότι κάθε δάσκαλος στο σχολείο σκέφτηκε σήμερα ότι αυτή είναι η μέρα που θα πεθάνω. Σώστε τα παιδιά μου».

Πηγή: protothema.gr

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