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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 17.10.2026 - 07:30
Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ασθενής χαμηλή επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής ψηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή.

Σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις που αρχικά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα βορειοανατολικά παράλια, αργότερα πιθανό στα ορεινά και αργά το απόγευμα μεμονωμένες βροχές αναμένονται στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και μετά το μεσημέρι στα νότια και τοπικά στα ανατολικά παράλια, ισχυροί 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στο δυτικό μισό και στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς ως μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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