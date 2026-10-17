Δέμα με «περιεχόμενο έκπληξη» στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δύο συλλήψεις - Δείτε φωτογραφίες

Η ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε το πρωί χθες 16/10/2026, σε ταχυδρομικό δέμα, που αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Τμήμα Τελωνείων και στη συνέχεια παραδόθηκε στην Δ.Α.Ο.Ε / ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών τους για αντιμετώπιση της εισαγωγής και εμπορίας ναρκωτικών.

Στο ταχυδρομικό πακέτο, το οποίο περιείχε πίνακα ζωγραφικής, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες, έντεκα συσκευασίες που περιείχαν την ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, συνολικούς μεικτού βάρους 6 κιλών και 110 γραμμαρίων.

Μέλη της Δ.Α.Ο.Ε., γύρω στις 3.30 το απόγευμα χθες, μετά από επιχείρηση, προχώρησαν στη σύλληψη 39χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε και παρέλαβε το ταχυδρομικό πακέτο. Αυτός συνοδευόταν από δεύτερο άντρα, ηλικίας 67 ετών, ο οποίος επίσης υποβλήθηκε σε έλεγχο από τα μέλη της Αστυνομίας.

Ο 67χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε καφέ συμπαγής ουσία βάρους 2 γραμμαρίων περίπου. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία τα οποία συνδέουν τον 67χρονο και με την ποσότητα κάνναβης που εντοπίσθηκε στο ταχυδρομικό δέμα που είχε παραλάβει ο 39χρονος.

Οι 39χρονος και 67χρονος τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης προμήθειας, εισαγωγής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Την υπόθεση διερευνά η Δ.Α.Ο.Ε. (Κλιμάκιο ΥΚΑΝ Λάρνακας).