Αναπάντεχη ζήτηση για το iPhone Duo: «Εξαντλήθηκε» σε λίγες ώρες και οι παραδόσεις πάνε για το 2027

Ο τεχνολογικός κολοσσός των 5 τρισ. δολαρίων ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να δέχεται διαδικτυακές παραγγελίες για το τηλέφωνο, η τιμή του οποίου ξεκινά από τα 1.999 δολάρια και παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Τέρνους.

Το Duo αποτελεί τη μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή στην ιστορία του δημοφιλέστερου smartphone της Apple, το οποίο, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.

Ωστόσο, όπως και ο υπόλοιπος κλάδος των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, η Apple αντιμετώπισε φέτος ελλείψεις σε εξαρτήματα, ειδικά σε τσιπ μνήμης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει τη ζήτηση και να αυξήσει τις τιμές σε ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της.

Καθυστερήσεις στις παραδώσεις λόγω της μεγάλης ζήτησης

Αρχικά, η εταιρεία είχε υποσχεθεί παράδοση του Duo έως τις 23 Οκτωβρίου. Μέσα σε λίγες ώρες όμως από το άνοιγμα των παραγγελιών, οι χρόνοι παράδοσης μέσω της ιστοσελίδας της Apple μετατοπίστηκαν για τα τέλη Ιανουαρίου. Παρόμοιες καθυστερήσεις στις νέες παραγγελίες είδαν και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ.

«Η ζήτηση στις προπαραγγελίες για το iPhone Duo, το πρώτο μας αναδιπλούμενο iPhone, είναι απλώς εξαιρετική», ανέφερε η Apple σε δήλωσή της. «Εργαζόμαστε σκληρά για να φέρουμε αυτό το επαναστατικό νέο προϊόν στα χέρια των καταναλωτών όσο το δυνατόν γρηγορότερα», πρόσθεσε.

Είναι σπάνιο οι ημερομηνίες παράδοσης των προϊόντων της Apple να μετατίθενται σε τέτοιο βαθμό, καθώς η εταιρεία φημίζεται για την αποτελεσματική διαχείριση της εφοδιαστικής της αλυσίδας παγκοσμίως.

Όταν το Duo αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα, οι αναλυτές περίμεναν ότι θα απευθυνθεί σε ένα σχετικά περιορισμένο κοινό απαιτητικών καταναλωτών, διατεθειμένων να πληρώσουν το επιπλέον κόστος.

Η Apple επενδύει σε νέους σχεδιασμούς για το iPhone, συμπεριλαμβανομένου του υπερβολικά λεπτού iPhone Air που παρουσίασε πέρυσι, στην προσπάθειά της να δώσει στους κατόχους παλαιότερων συσκευών έναν καλό λόγο για αναβάθμιση.

Το Duo μπορεί να φτάσει έως και τα 3.200 δολάρια στην έκδοση με τη μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης, καταγράφοντας τιμή-ρεκόρ για iPhone. Παράλληλα, τα νεότερα iPhone 18 Pro και Pro Max, που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα, σημειώνουν επίσης ισχυρές πωλήσεις καθώς η εταιρεία εισέρχεται στην κρίσιμη εορταστική περίοδο, παρά τη συνολική κάμψη της παγκόσμιας αγοράς smartphones.

Πηγή: protothema.gr