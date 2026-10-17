Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος του επήλθε από κοκτέιλ κατασταλτικών που του έδωσαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την πλευρά της οικογένειας Μαζωνάκη, οι τοξικολογικές εξετάσεις ξεκαθαρίζουν την αιτία του θανάτου του, αφού εκτιμούν ότι επήλθε από την ταυτόχρονη χρήση των δύο κατασταλτικών ουσιών, της προποφόλης και της μιδαζολάμης. Λόγω της ισχυρής δράσης τους, η καθεμία από τις δύο ουσίες μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή και είναι προφανές ότι η ταυτόχρονη χορήγησή τους πολλαπλασιάζει το κατασταλτικό αποτέλεσμα.

Οι περισσότερες από τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενήργησε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Μαζωνάκη, Γιώργος Φιτσιάλος, δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τους συγγενείς του τραγουδιστή, που γνώριζαν για την αγωγή που ακολουθούσε.

Τα κρίσιμα στοιχεία που αναδείχθηκαν και ουσιαστικά ολοκληρώνουν την εικόνα των όσων συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην Καρνεάδου, είναι ο εντοπισμός προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης. Αυτά αποτελούν την ισχυρή και μη αμφισβητήσιμη απόδειξη ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χρησιμοποιήθηκε όχι απλώς αναισθησία-μέθη, αλλά με ένα συνδυασμό ουσιών: προποφόλης και μιδαζολάμης. Σύμφωνα με τον κ.Φιτσιάλο, η συνδυασμένη χρήση των δύο ουσιών εντείνει την καταστολή.

Ακολούθως, στην προσπάθεια να τον ξυπνήσουν χορήγησαν το αντίδοτο της μιδαζολάμης που είναι η φλουμαζενίλη. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο, πράγμα που η γιατρός Ιωάννα Γάκα, σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, έμαθε αφού την είχε ήδη χορηγήσει στον Μαζωνάκη και αφού χρειάστηκε να γίνει τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο.

Σημειώνεται ότι στο εργαστήριο DNAlogy έγινε έλεγχος για την ανίχνευση 1.600 ουσιών, ενώ αναμένονται οι επισήμες απαντήσεις από το εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης που θα περιληφθούν στη δικογραφία. Θεωρείται απίθανο να ανατρέψουν ή έστω να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά την εικόνα.

Τα ζητήματα που αναδεικνύονται τώρα είναι τέσσερα:

1. Ενισχύεται η ευθύνη της γιατρού Ιωάννας Γάκα, όπως έχει αποδοθεί στο κατηγορητήριο σε βάρος της: Η ίδια, άλλωστε, κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν της είχε αποκρύψει τις ουσίες που είχε πάρει, ενώ ως γιατρός με πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορούσε να δει εύκολα τις ουσίες της αγωγής που ακολουθούσε.

2. Τουλάχιστον η Ιωάννα Γάκα (ο βαθμός ευθύνης του συζύγου και συγκατηγορουμένου της πρέπει να στοιχειοθετηθεί) χρησιμοποίησε τις ουσίες προποφόλη και μιδαζολάμη, ενώ απαγορεύεται από το νόμο η χρήση τους σε απλό ιατρείο. Ακόμη και για την αγορά των σχετικών σκευασμάτων προποφόλης από φαρμακείο απαιτείται ηλεκτρονική ή χειρόγραφη συνταγή, συνοδευόμενη από γνωμάτευση για συγκεκριμένο ασθενή που εκδίδεται είτε από νοσοκομείο, είτε από ιδιωτική κλινική. Εως τώρα δεν έχει προκύψει κατά την έρευνα τέτοια γνωμάτευση που να αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Συνεπώς, αναμένεται να αποδοθούν ποινικές κατηγορίες τόσο για την προμήθεια, όσο και για τη χρήση των ουσιών αυτών και της προποφόλης ειδικότερα.

3. Το γεγονός ότι τουλάχιστον η Γάκα γνώριζε τί είχε χορηγήσει στον Μαζωνάκη προκαλεί σαφή ερωτήματα και για τον τρόπο που λειτούργησε όταν πλέον είχε κληθεί το ΕΚΑΒ. Όπως έχει γίνει γνωστό, είπε ότι ο ασθενής κατέρρευσε ενώ επιχειρούσε να του βάλει φλεβοκαθετήρα. Αργότερα, όταν «μίλησαν» τα μηχανήματα στο ιατρείο διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος βρισκόταν στη διαδικασία πλασμαφαίρεσης επί 42 λεπτά όταν υπέστη ανακοπή.

Κι όμως, αν είχε ενημερωθεί το ΕΚΑΒ για τις ακριβείς πράξεις που είχαν γίνει και τα φάρμακα που είχαν χορηγηθεί, ενδεχομένως να υπήρχε χρόνος για τον Μαζωνάκη με διαφορετική αντιμετώπιση. Οπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα στον Σκάι ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, σε περίπτωση κατάρρευσης μετά τη χορήγηση τέτοιων ουσιών, θα έπρεπε να είχε ειδοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και να είχαν ενημερωθεί πλήρως οι διασώστες. Η έγκαιρη κλήση του ΕΚΑΒ με σαφή αναφορά στις ουσίες και στην αποτυχημένη προσπάθεια αναστροφής της καταστολής θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης, Υπενθυμίζεται πως ούτε η Γάκα, ούτε ο Θεοδωρόπουλος προθυμοποιήθηκαν, έστω, να συνοδεύσουν στο νοσοκομείο τον άνθρωπο που κατέρρευσε στο ιατρείο-επιχείρησή τους.

4. Ποιος προμήθευσε το ιατρείο της Καρνεάδου με αναισθητικά σκευάσματα, αφού η χρήση τους απαγορεύεται σε ιατρεία και είναι μόνο νοσοκομειακή. Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι οκτώ ουσίες στον οργανισμό του Μαζωνάκη

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ανιχνεύτηκαν οκτώ ουσίες που έχουν ειδικό ενδιαφέρον για την ποινική διερεύνηση των συνθηκών και του μηχανισμού του θανάτου του.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν σε αγωγή από ψυχίατρο, μετά την έξοδό του από το Δρομοκαϊτειο. Ετσι, εντοπίστηκαν οι ουσίες ολανζαπίνη και αριπιπραζόλη, που χορηγούνται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Οι τοξικολογικές εντόπισαν επίσης κοκαΐνη, αλλά και βενζοϋλεκγονίνη, που δείχνουν πρόσφατη και παλαιότερη χρήση του ναρκωτικού. Η ουσία βενζοϋλεκγονίνη παράγεται από τον οργανισμό όταν το ήπαρ μεταβολίζει την κοκαΐνη- αποτελεί, δηλαδή, η ύπαρξή της σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαϊνη.

Το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την αρχική κατάθεση της ίδιας της Γάκα, ήταν ειλικρινής για τις ουσίες που είχε πάρει, αυξάνει την ευθύνη της γιατρού που για να αντιμετωπίσει τη διέγερση που διαπίστωσε και περιέγραψε, προχώρησε στη χορήγηση όχι ενός, αλλά δύο ισχυρών κατασταλτικών φαρμάκων και ακολούθως στο αντίδοτο του ενός. Όπως εκτιμάται, το κοκτέιλ των κατασταλτικών ουσιών συνέτεινε στον θάνατο του Μαζωνάκη.

Σημειώνεται ότι στις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκε και λιδοκαΐνη, που είναι τοπικό αναισθητικό.

Πηγή: protothema.gr