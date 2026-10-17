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ΔΙΕΘΝΗ

Ισόβια στην ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου στην Κίνα που δηλητηρίασε 235 παιδιά με μόλυβδο

 17.10.2026 - 18:50
Ισόβια στην ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου στην Κίνα που δηλητηρίασε 235 παιδιά με μόλυβδο

Η ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου στην Κίνα και πέντε μέλη του προσωπικού καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλητηριάσει πάνω από 230 παιδιά με τρόφιμα που είχαν υψηλή ποσότητα μολύβδου.

Η Λι Χουϊφάνγκ, ιδιοκτήτρια του νηπιαγωγείου Heshi Peixin στο Τιανσούι, στην επαρχία Γκανσού, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την παραγωγή και πώληση τοξικών και επιβλαβών τροφίμων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Εκτός από την ποινή, δεσμεύτηκαν 500.000 γιουάν (περίπου 66.000 ευρώ) από την προσωπική περιουσία της Λι, αναφέρει το BBC.

Ο διευθυντής του νηπιαγωγείου καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 γιουάν (περίπου 40.000 ευρώ).

Άλλα τέσσερα μέλη του προσωπικού που εργάζονταν στην κουζίνα του νηπιαγωγείου καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης από έξι έως οκτώ χρόνια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούλιο του 2025, διαπιστώθηκε ότι 247 μαθητές και μέλη του προσωπικού του νηπιαγωγείου παρουσίαζαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα, αφού τα παιδιά άρχισαν να αρρωσταίνουν.

Έκθεση σχετικά με το περιστατικό αποκάλυψε ότι οι μάγειρες του Heshi Peixin είχαν χρησιμοποιήσει μη βρώσιμη βαφή για να «βελτιώσουν την εμφάνιση» των γευμάτων, με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές, παρά το ότι η βαφή φέρει σαφή σήμανση ότι δεν είναι βρώσιμη.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν λάβει οδηγίες από την ιδιοκτήτρια και τον διευθυντή να προσθέσουν τοξικά και επιβλαβή συστατικά στα γεύματα που σερβίρονταν στα παιδιά και στο προσωπικό.

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα δείγματα τροφίμων περιείχαν μόλυβδο σε επίπεδα 2.000 φορές υψηλότερα από το εθνικό όριο ασφαλείας της Κίνας.

Η έρευνα για την περίπτωση δηλητηρίασης ξεκίνησε αφού 235 παιδιά από τον παιδικό σταθμό «Heshi Peixin» χρειάστηκε να υποβληθούν σε θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο, αφού κατανάλωσαν κέικ με κόκκινους χουρμάδες στον ατμό και ψωμάκια με λουκάνικο και καλαμπόκι.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το κέικ και τα ψωμάκια είχαν επίπεδα μολύβδου 1.052 mg/kg και 1.340 mg/kg αντίστοιχα, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το εθνικό όριο ασφάλειας τροφίμων των 0,5 mg/kg.

Η δηλητηρίαση από μόλυβδο είναι «ιδιαίτερα επιβλαβής για τα μικρά παιδιά» και μπορεί να «προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αργότερα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι δεκάδες επαρχιακοί αξιωματούχοι και μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου προσπάθησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό παραποιώντας τις εξετάσεις αίματος και δεχόμενοι δωροδοκίες από έναν επενδυτή του παιδικού σταθμού.

Πηγή: protothema.gr

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