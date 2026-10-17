Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν

 17.10.2026 - 21:18
Μακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν

Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε όσους «σπέρνουν το χάος», γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μία ημέρα εκτεταμένων επεισόδιων σε όλη τη χώρα στο περιθώριο των διαδηλώσεων για την εκπαίδευση και το κόστος ζωής.

Ο Μακρόν τονίζει καταρχάς ότι η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας και προσθέτει ότι τα πρόσωπα που προκάλεσαν καταστροφές σε δημόσια κτίρια θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Εκφράζει τη στήριξή του στις δυνάμεις της τάξης και, τέλος, επισημαίνει ότι αυτοί που «σπέρνουν το χάος» εμποδίζουν όσους θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν:

Δεν υπάρχει χώρος για βία στη Δημοκρατία μας.

Όσοι προκάλεσαν καταστροφές, επιτέθηκαν σε νομαρχίες και καταστήματα, και λεηλάτησαν ακόμη και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Στις δυνάμεις της τάξης, που διασφαλίζουν το δικαίωμα στη διαδήλωση, εκφράζω την υποστήριξη του Έθνους.

Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι στους σπορείς του χάους, οι οποίοι δεν επιδιώκουν παρά να καταστρέψουν τους θεσμούς μας και εμποδίζουν όσους εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους να το πράξουν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για μητέρα ενός παιδιού: Έφυγε πρόωρα σε ηλικία 44 ετών - Δείτε φωτογραφία
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Χτύπησε το αυτοκίνητό της και έφυγε - Η έκκληση της γυναίκας - Δείτε φωτογραφία
Συναγερμός για το νεογέννητο με λεγεωνέλλωση: Πού κόλλησε το βακτήριο - Τα δείγματα και οι έρευνες για την εστία μόλυνσης
Άλλαξε επάγγελμα: Δίνουν €3.700 τον μήνα για νταντά στη Λεμεσό - Το ωράριο και τα ωφελήματα
Αγαπημένη Κύπρια ηθοποιός πήρε πτυχίο και συγκινεί με την εξομολόγησή της - Δείτε φωτογραφίες
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 47χρονος στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Financial Times: «Υπνοβατεί» ο πλανήτης προς έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο; Τα τρία επικίνδυνα μέτωπα και ο φόβος ενός μοιραίου λάθους

 17.10.2026 - 21:16
Επόμενο άρθρο

Επεισόδια στο κέντρο του Μιλάνου με πέτρες και δακρυγόνα - Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και στη Μπολόνια

 17.10.2026 - 21:22
Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 19:00 το 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν. Η κοινή τους παρουσία στο φεστιβάλ είχε συμφωνηθεί κατά την τελευταία συνάντησή τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης - «Μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης» - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.10.2026 - 20:16
Δεν βάζουμε μυαλό: Νέο περιστατικό βίας σε Λύκειο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο 17χρονος, καταζητείται 19χρονος

Δεν βάζουμε μυαλό: Νέο περιστατικό βίας σε Λύκειο στη Λεμεσό - Στο νοσοκομείο 17χρονος, καταζητείται 19χρονος

  •  17.10.2026 - 19:11
VIDEO - Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος που διαγνώστηκε με λεγεωνέλλα

VIDEO - Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το βρέφος που διαγνώστηκε με λεγεωνέλλα

  •  17.10.2026 - 20:59
Το υπόμνημα Φειδία προς τον ΠτΔ: «Κατοχύρωση ρεύματος και καυσίμων ως αγαθά πρώτης ανάγκης»

Το υπόμνημα Φειδία προς τον ΠτΔ: «Κατοχύρωση ρεύματος και καυσίμων ως αγαθά πρώτης ανάγκης»

  •  17.10.2026 - 18:24
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος του επήλθε από κοκτέιλ κατασταλτικών που του έδωσαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο θάνατος του επήλθε από κοκτέιλ κατασταλτικών που του έδωσαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι

  •  17.10.2026 - 18:14
Συνεχίζεται ο χορός των συλλήψεων για την επίθεση σε 16χρονο στα Λατσιά - Συνελήφθη και 17χρονος

Συνεχίζεται ο χορός των συλλήψεων για την επίθεση σε 16χρονο στα Λατσιά - Συνελήφθη και 17χρονος

  •  17.10.2026 - 16:08
Νέα καταγγελία για ΤΑΕΠ: Έφυγε με αφόρητους πόνους και καταγγέλλει πολύωρη αναμονή – «Εν πάμε καθόλου καλά»

Νέα καταγγελία για ΤΑΕΠ: Έφυγε με αφόρητους πόνους και καταγγέλλει πολύωρη αναμονή – «Εν πάμε καθόλου καλά»

  •  17.10.2026 - 20:46
Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται βροχές και τι φέρνουν οι επόμενες ημέρες

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται βροχές και τι φέρνουν οι επόμενες ημέρες

  •  17.10.2026 - 16:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα