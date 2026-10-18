Συγκινητικό περιστατικό με νεαρό στην Κύπρο - «Η καλοσύνη δεν έχει χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία» - Τι έγινε

Ο πολίτης συγκινήθηκε από την κίνησή του και στη συνέχεια τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του μέχρι το σπίτι του.

«Η καλοσύνη δεν έχει να κάνει με χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.