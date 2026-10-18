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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινητικό περιστατικό με νεαρό στην Κύπρο - «Η καλοσύνη δεν έχει χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία» - Τι έγινε

 18.10.2026 - 10:35
Συγκινητικό περιστατικό με νεαρό στην Κύπρο - «Η καλοσύνη δεν έχει χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία» - Τι έγινε

Μια όμορφη πράξη ανθρωπιάς εκτυλίχθηκε στην Κύπρο, όταν νεαρός από την Ινδία προσέφερε την ομπρέλα του σε πολίτη που είχε βρεθεί στη βροχή χωρίς προστασία.

Ο πολίτης συγκινήθηκε από την κίνησή του και στη συνέχεια τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του μέχρι το σπίτι του.

«Η καλοσύνη δεν έχει να κάνει με χώρα, φυλή, χρώμα ή θρησκεία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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Η πολιτική ανανέωση είναι θεμιτή. Η προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες είναι αναγκαία. Και η προσπάθεια ενός πολιτικού να διευρύνει την εκλογική του απήχηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της δημοκρατικής διαδικασίας. Όταν, όμως, η αναζήτηση ενός νέου πολιτικού ακροατηρίου οδηγεί σε θέσεις που δημιουργούν ερωτήματα, για τη συνέπεια της προηγούμενης διαδρομής του, τότε το ζήτημα ξεπερνά την επικοινωνιακή στρατηγική και μετατρέπεται, σε πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας.

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