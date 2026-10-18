Άμεση Δημοκρατία: Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για την ακρίβεια - Η διαμαρτυρία που διοργανώσαμε δεν θα είναι η τελευταία

Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου και Ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου. Τη στήριξαν το ΑΚΕΛ, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χαμηλόμισθων Συνταξιούχων.

Στο τέλος της πορείας επιδόθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5%, την αξιοποίηση των εσόδων από τα δικαιώματα ρύπων για στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επενδύσεις στο δίκτυο, την άμεση εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και πλήρη διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών.

Δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, Φοίβος Δουκανάρης, δήλωσε:

«Το ηλεκτρικό ρεύμα αφορά κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής θέσης. Τον συνταξιούχο, την οικογένεια με παιδιά, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Είναι είδος πρώτης ανάγκης και όχι πολυτέλεια.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους πολίτες που έδωσαν το παρών στη χθεσινή διαμαρτυρία και ένωσαν τη φωνή τους μαζί μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, οφείλει να μελετήσει σοβαρά το υπόμνημα που του παραδόθηκε. Τα αιτήματά μας δεν είναι απλώς συνθήματα. Είναι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν μελετηθεί από τεχνοκράτες. Αναμένουμε ουσιαστικές απαντήσεις, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όχι ακόμη περισσότερα προσωρινά ημίμετρα.

Ευχαριστούμε επίσης τα κόμματα και τους φορείς που στήριξαν την πρωτοβουλία. Η στήριξη μιας προσπάθειας προς όφελος των πολιτών είναι πολιτική ευθύνη. Όσο για τα κόμματα που επέλεξαν να μη συμμετάσχουν, ίσως για το πολιτικό κόστος, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βγαίνουν μαζικά στους δρόμους για την ακρίβεια. Μόνο το ίδιο Σάββατο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε Γαλλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ιταλία. Τα προβλήματα των πολιτών δεν έχουν κομματικό χρώμα.

Η χθεσινή διαμαρτυρία ήταν η πρώτη που διοργανώσαμε, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για τον λαό και τον τόπο μας. Γιατί οι πολίτες πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια.»