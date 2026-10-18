ΠτΔ: Μέσα από παρεμβάσεις εργαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό - Στο 1,3% το ποσοστό των γεννήσεων

Μιλώντας στα εγκαίνια του Κοινοτικού Βρεφοκομικού Σταθμού της Κοινότητας Σουνίου-Ζανατζιάς, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η «οικονομική κατάσταση της χώρας μας είναι καλή, η οικονομική μας υπευθυνότητα μάς επιτρέπει – και αυτό θέλουμε να κάνουμε στο τέλος της ημέρας – να επιστρέφουμε την ανάπτυξη πίσω στους πολίτες. Και για να επιστρέψεις την ανάπτυξη πίσω στους πολίτες πρέπει να επενδύεις – είναι επένδυση και όχι έξοδα – σε τρεις τομείς: Παιδεία, Υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες».

«Στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα που ονομάζεται δημογραφικό. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, το ποσοστό γεννήσεων είναι 1,3%, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε ως χώρα τουλάχιστον 2,1% για να υπάρχει αναπλήρωση του πληθυσμού κάθε 25 χρόνια», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Και εδώ, πρόσθεσε, «έρχεται η δική μας μεγάλη ευθύνη ως πολιτεία, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες ώστε να ενθαρρύνουμε τις νέες οικογένειες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις, έτσι ώστε μέσα από τις πολιτικές μας να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό».

«Και για να βοηθήσεις τις οικογένειες, ειδικότερα να βοηθήσεις τις οικογένειες σε κοινότητες, ως πολιτεία έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε τις ίδιες υπηρεσίες σε τρεις τομείς», ανέφερε.

Ο πρώτος τομέας, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είναι η Παιδεία, ο δεύτερος η Υγεία και ο τρίτος το κράτος πρόνοιας.

«Και ακριβώς αυτή μας την ευθύνη, αυτό μας τον ρόλο αντιλαμβανόμαστε απόλυτα και χαιρόμαστε γιατί μέσα από παρεμβάσεις, μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο εργαζόμαστε από κοινού, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση», συνέχισε.

Μίλησε για τη σημασία που δίδει η κυβέρνηση στην ύπαιθρο και ειδικότερα στην ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που αποτελεί ουσιαστικό μέρος της προσέγγισης του κράτους.

Αναφερόμενος στον Κοινοτικό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό, είπε ότι είναι ένα έργο που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη της περιοχής και συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των οικογενειών της κοινότητας και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. «Σήμερα είμαστε εδώ και εγκαινιάζουμε ένα βρεφονηπιακό σταθμό, προχωρούμε, γιατί πρέπει να δώσουμε τις ευκαιρίες στα μωρά 4-6 χρονών», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε επίσης την απόφαση για ανέγερση δημοτικού σχολείου στο Σούνι Ζανατζιά. λέγοντας ότι «δεν νοείται πέραν των 150 παιδιών να φεύγουν από την κοινότητα για να πάνε Λεμεσό, ενώ καταφέραμε να φέρουμε αυτές τις οικογένειες εδώ. Άρα, προχωρούμε στο θέμα της ανέγερσης του δημοτικού σχολείου».

Για το θέμα του πολυδύναμου κέντρου, ανέφερε ότι το έργο αφορά δαπάνη περίπου 1,5 εκ. ευρώ, έχουν εξασφαλιστεί οι δαπάνες και ξεκινούμε με 400 χιλιάδες ευρώ εντός του έτους, έτσι ώστε να αρχίσει η φάση υλοποίησης του.

Αναφέρθηκε και σε άλλα έργα στην κοινότητα, όπως η επίστρωση δρόμων της κοινότητας, έργα διαμόρφωσης της πλατείας, το κοινοτικό καφενείο, ενώ είπε ότι η κοινότητα μπήκε μέσα στα σχέδια για διάθεση οικοπέδων σε οικογένειες, κάτι που χαρακτήρισε σημαντικό για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προσέλευση του κόσμου.

«Είναι εντυπωσιακό, το 2024 αποφασίσατε να το διεκδικήσετε και το 2026 ξεκίνησε να λειτουργεί», είπε ο Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι «η Αντιπρόεδρος της κοινότητας είπε ότι ωρίμασαν τα έργα, κατάφεραν μέσα σε δύο εβδομάδες να πάρουν πολεοδομική και οικοδομική άδεια, αποτελεί ρεκόρ».

Συνέχισε λέγοντας ότι η Κύπρος έχει εξασφαλίσει μαζί με ευρωπαϊκά κονδύλια μαζί με τις εθνικές χρηματοδοτήσεις, ένα ποσό 3,5 δις ευρώ που αφορά έργα σε όλη την ελεύθερη Κύπρο τα οποία θα αποφασιστούν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2027.

«Έχετε δέκα μήνες να ωριμάσετε έργα με τη βοήθεια του ΕΟΑ έτσι ώστε να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και να μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως την υλοποίηση όλων αυτών των έργων. Εναπόκειται, λοιπόν, σε εσάς να ωριμάσετε τα έργα και να έλθετε κοντά μας», κατέληξε.