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ΔΙΕΘΝΗ

Ανείπωτη τραγωδία: 25χρονη influencer κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε - Δείτε φωτογραφία και βίντεο

 18.10.2026 - 14:51
Ανείπωτη τραγωδία: 25χρονη influencer κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε - Δείτε φωτογραφία και βίντεο

Συγκλονισμένοι είναι όσοι βρέθηκαν στον ημιμαραθώνιο «Seoul Race» την Κυριακή, όταν λίγα μέτρα πριν από το νήμα του τερματισμού, μία δρομέας κατέρρευσε και άφησε την τελευταία της πνοή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Η Νοτιοκορεάτισσα αθλήτρια και σταρ των κοινωνικών δικτύων, Yoo Ji-won, 25 ετών κατέρρευσε λιγότερο από 800 μέτρα, πριν από τη γραμμή τερματισμού. Την infuencer βρήκε αναίσθητη σε έναν δρόμο κοντά στο τέρμα του αγώνα των 20,6 χλμ, ένας υπεύθυνος του αγώνα και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Της έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις της και κηρύχθηκε νεκρή λίγο αργότερα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία του αιφνίδιου θανάτου της .

Η οργανωτική επιτροπή του «Seoul Race» εξέδωσε επίσημη δήλωση τη Δευτέρα για να επιβεβαιώσει την τραγωδία και να εκφράσει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένειά της και στο ευρύτερο κοινό των δρομέων.

Ο συναθλητής και φίλος της Bummy περιέγραψε λεπτομερώς τις οδυνηρές τελευταίες στιγμές του αγώνα, όταν ολοκλήρωσε τη διαδρομή του και παρατήρησε ένα μεγάλο πλήθος να συγκεντρώνεται κοντά στην περιοχή του τερματισμού. Υποθέτοντας ότι είχε συμβεί κάποιος ελαφρύς τραυματισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατευθύνθηκε προς το βάθρο των βραβείων για να αναζητήσει τη φίλη του, πριν ακούσει την ανησυχητική είδηση ότι την είχαν μεταφέρει μακριά.

«Άφησα τα πάντα και έτρεξα στο νοσοκομείο, ελπίζοντας να σε δω για τελευταία φορά, αλλά λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να μείνω στο πλευρό σου μέχρι το τέλος» έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Η Yoo ήταν μια ανερχόμενη προσωπικότητα στη διεθνή σκηνή του ερασιτεχνικού στίβου, η οποία είχε δημιουργήσει ένα πιστό κοινό με περισσότερους από 9.000 ακόλουθους στο Instagram, καταγράφοντας τα προπονητικά της προγράμματα και τα αθλητικά της επιτεύγματα.

Η σελίδα της στο Instagram είναι πλέον γεμάτη με σχόλια από συντετριμμένους θαυμαστές της.

Οι τακτικές της αναρτήσεις ενέπνευσαν πολλούς νέους αθλητές σε ολόκληρη την Ασία — αλλά εκτός του στίβου, ασκούσε επίσης μια απαιτητική επαγγελματική καριέρα ως ερευνήτρια στον τομέα των ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης στο Κορεατικό Ινστιτούτο Προηγμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η Yoo δημοσίευσε την τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 4 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας τον χρόνο που πέτυχε σε έναν πρόσφατο αγώνα δρόμου 9,6 χλμ.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

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