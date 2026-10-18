Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

 18.10.2026 - 16:28
Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

Κατά τους προηγούμενους μήνες (Ιούνιο – Σεπτέμβριο 2026) το Τμήμα Τελωνείων μετά από συντονισμένες ενέργειες και επιχειρήσεις κατόρθωσε να αποτρέψει απάτη με την χρήση της Τελωνειακής Διαδικασίας «42», η οποία περιλάμβανε την εισαγωγή, αποθήκευση και προτιθέμενη ενωσιακή μεταφορά προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ προϊόντων απομιμήσεων, ακατάλληλων ηλεκτρονικών συσκευών και υποτιμολογήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν νεοσύστατοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι με την χρήση της τελωνειακής διαδικασίας «42» αποπειράθηκαν να εισαγάγουν προϊόντα από την Κίνα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εμπορευματοκιβώτια μέσω Ελλάδας για να εισαχθούν προσωρινά στην Κύπρο, να καταβάλουν τους εισαγωγικούς δασμούς με αναστολή της καταβολής ΦΠΑ και στη συνέχεια ως ενωσιακό φορτίο να καταλήξουν και πάλι στην Ελλάδα ή σε άλλα γειτονικά κράτη μέλη (π.χ. Βουλγαρία) όπου είχαν δηλωθεί οι τελικοί παραλήπτες.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 13,788 εσώρουχα που παραβιάζουν γνωστή εμπορική επωνυμία, ενώ έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών που παραβίαζε τα πρότυπα και προδιαγραφές ασφάλειας της ΕΕ (μη συμμόρφωση CE). Στα εμπορεύματα περιλαμβάνονται:

Οθόνες (Monitor) αφής για αυτοκίνητα

mp3 player

Ραδιόφωνα

Power banks

Φορτιστές

Λαμπτήρες

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώθηκαν και σοβαρές υποτιμολογήσεις προϊόντων και υποβολή λανθασμένων κιβωτιολογίων και παραστατικών κατά την εισαγωγή. Από 3 τέτοιες περιπτώσεις εισπράχθηκαν μέχρι στιγμής πάνω από €30,000 ευρώ σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους και επιπρόσθετα €9,500 ευρώ κατά την διαδικασία αποδοχής πρότασης για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.

Με βάση τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω απάτης, των αποτελεσμάτων που προκύπτουν αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς φαίνεται ότι οι ενέργειες του Τμήματος Τελωνείων απέτρεψαν την απόπειρα εκτροπής της απάτης από την Ελλάδα μέσω Κύπρου, αφού μετά την μεγάλης κλίμακας έρευνα υπό την επωνυμία «CALYPSO» που διενεργήθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025, υπό τον συντονισμό του Γραφείου Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), φαίνεται να έχει εκλείψει το φαινόμενο της κατάχρησης της διαδικασίας 42, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση των Τελωνείων στην Ελλάδα και οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να την εφαρμόσουν με εκτροπή των εμπορευμάτων στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα «CALYPSO» το 2025 αποκαλύφθηκε απάτη πέραν των 700 εκ. ευρώ σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατασχέθηκαν γύρω στα 2,500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άγρια επεισόδια αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις στη Γαλλία - 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί
Αξίζουμε να απολαμβάνουμε το φαγητό και τη ζωή χωρίς ενοχές, φόβο και εμμονές
Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα; Δείτε αναλυτικά πριν βγείτε από το σπίτι
Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Πάφο - Μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε και γέμισε συντρίμμια το πεζοδρόμιο - Δείτε βίντεο
Σήμερα το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του
Θέλεις μια μικρή απόδραση; 5 όμορφα μέρη στην Κύπρο για το φθινόπωρο – Προορισμοί για βόλτα, χαλάρωση και φύση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο σχέδιο €23 εκατ. για τα αμπέλια - Στο επίκεντρο η αναζωογόνηση της υπαίθρου

 18.10.2026 - 16:14
Επόμενο άρθρο

Αναστάτωση σε σχολείο στη Λεμεσό: Εξωσχολικός επιτέθηκε σε μαθητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Του πέρασαν χειροπέδες

 18.10.2026 - 16:51
ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

Το να τίθενται όροι και προϋποθέσεις πριν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι μια τακτική που δεν βοηθά στο να υπάρχουν εξελίξεις, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

ΠτΔ: Αποκαλυπτική η συνέντευξη Έρχιουρμαν για τους λόγους που δεν έχουν επαναρχίσει οι συνομιλίες από την τουρκική πλευρά

  •  18.10.2026 - 11:20
Απάντηση Γκουτέρες στον Έρχιουρμαν για το Κυπριακό - Τι αναφέρει για τις ακυρώσεις εκδηλώσεων

Απάντηση Γκουτέρες στον Έρχιουρμαν για το Κυπριακό - Τι αναφέρει για τις ακυρώσεις εκδηλώσεων

  •  18.10.2026 - 15:45
Νέο σχέδιο €23 εκατ. για τα αμπέλια - Στο επίκεντρο η αναζωογόνηση της υπαίθρου

Νέο σχέδιο €23 εκατ. για τα αμπέλια - Στο επίκεντρο η αναζωογόνηση της υπαίθρου

  •  18.10.2026 - 16:14
Αναστάτωση σε σχολείο στη Λεμεσό: Εξωσχολικός επιτέθηκε σε μαθητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Αναστάτωση σε σχολείο στη Λεμεσό: Εξωσχολικός επιτέθηκε σε μαθητή και τον έστειλε στο νοσοκομείο - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  18.10.2026 - 16:51
Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

Ο Αβέρωφ σε πολιτική μετάλλαξη: Από τον ευρωπαϊσμό στο χαρτί των κυρώσεων και η αναζήτηση νέων πολιτικών συμμαχιών

  •  18.10.2026 - 07:26
Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

  •  18.10.2026 - 16:28
Άμεση Δημοκρατία: Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για την ακρίβεια - Η διαμαρτυρία που διοργανώσαμε δεν θα είναι η τελευταία

Άμεση Δημοκρατία: Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για την ακρίβεια - Η διαμαρτυρία που διοργανώσαμε δεν θα είναι η τελευταία

  •  18.10.2026 - 12:17
Τραγωδία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία - Δείτε φωτογραφίες

Τραγωδία: Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία - Δείτε φωτογραφίες

  •  18.10.2026 - 15:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα