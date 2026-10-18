Μεγάλη επιχείρηση: Κατάσχεσαν 13.788 εσώρουχα και εντόπισαν επικίνδυνες συσκευές - Δείτε φωτογραφία

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν νεοσύστατοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι με την χρήση της τελωνειακής διαδικασίας «42» αποπειράθηκαν να εισαγάγουν προϊόντα από την Κίνα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε εμπορευματοκιβώτια μέσω Ελλάδας για να εισαχθούν προσωρινά στην Κύπρο, να καταβάλουν τους εισαγωγικούς δασμούς με αναστολή της καταβολής ΦΠΑ και στη συνέχεια ως ενωσιακό φορτίο να καταλήξουν και πάλι στην Ελλάδα ή σε άλλα γειτονικά κράτη μέλη (π.χ. Βουλγαρία) όπου είχαν δηλωθεί οι τελικοί παραλήπτες.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί 13,788 εσώρουχα που παραβιάζουν γνωστή εμπορική επωνυμία, ενώ έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών που παραβίαζε τα πρότυπα και προδιαγραφές ασφάλειας της ΕΕ (μη συμμόρφωση CE). Στα εμπορεύματα περιλαμβάνονται:

Οθόνες (Monitor) αφής για αυτοκίνητα

mp3 player

Ραδιόφωνα

Power banks

Φορτιστές

Λαμπτήρες

Πέραν των πιο πάνω διαπιστώθηκαν και σοβαρές υποτιμολογήσεις προϊόντων και υποβολή λανθασμένων κιβωτιολογίων και παραστατικών κατά την εισαγωγή. Από 3 τέτοιες περιπτώσεις εισπράχθηκαν μέχρι στιγμής πάνω από €30,000 ευρώ σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους και επιπρόσθετα €9,500 ευρώ κατά την διαδικασία αποδοχής πρότασης για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων.

Με βάση τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω απάτης, των αποτελεσμάτων που προκύπτουν αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς φαίνεται ότι οι ενέργειες του Τμήματος Τελωνείων απέτρεψαν την απόπειρα εκτροπής της απάτης από την Ελλάδα μέσω Κύπρου, αφού μετά την μεγάλης κλίμακας έρευνα υπό την επωνυμία «CALYPSO» που διενεργήθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025, υπό τον συντονισμό του Γραφείου Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), φαίνεται να έχει εκλείψει το φαινόμενο της κατάχρησης της διαδικασίας 42, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση των Τελωνείων στην Ελλάδα και οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να την εφαρμόσουν με εκτροπή των εμπορευμάτων στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα «CALYPSO» το 2025 αποκαλύφθηκε απάτη πέραν των 700 εκ. ευρώ σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατασχέθηκαν γύρω στα 2,500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων στο λιμάνι του Πειραιά.