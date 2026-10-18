Δεν το περίμενε κανείς: Η πράξη Κύπριου μαθητή που παρέσυρε και τους συμμαθητές του - Δείτε φωτογραφία

Πρόκειται για τον Αγαμέμνονα Αργυρίδη, μαθητή του τμήματος Α41 του Λυκείου Παλουριώτισσας, ο οποίος έφτασε στο σχολείο στις 6:45 το πρωί και, αντί να συνεχίσει απλώς τη μέρα του, πλησίασε μια εκπαιδευτικό και τη ρώτησε αν χρειαζόταν βοήθεια.

«Καλημέρα, κυρία. Θέλετε βοήθεια;», ήταν η απλή ερώτησή του, η οποία, όπως περιγράφεται σε ανάρτηση του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, φανέρωσε την ευγένεια και τον χαρακτήρα του.

Ο Αγαμέμνονας είχε φτάσει στο σχολείο με τον πατέρα του, ο οποίος τον άφησε εκεί πριν πάει στη δουλειά. Η εκπαιδευτικός τού έδωσε γάντια και μαζί ξεκίνησαν να απομακρύνουν τα αγριόχορτα από τον χώρο.

Όταν τον ρώτησε γιατί ήταν τόσο πρωινός, ο μαθητής τής εξήγησε πως ξυπνά στις τέσσερις το πρωί, καθώς πηγαίνει για τρέξιμο με τον πατέρα του στο δάσος της Αγλαντζιάς.

Στη συνέχεια, οι δυο τους έπιασαν την κουβέντα, μιλώντας για την οικογένειά του, τους γονείς του που εργάζονται σκληρά για το μεροκάματο, το σχολείο και τα όνειρά του.

Η κίνηση που έκανε τη διαφορά

Η όμορφη αυτή στιγμή δεν άργησε να παρασύρει και άλλους μαθητές. Σταδιακά, φίλοι του Αγαμέμνονα και στη συνέχεια περισσότερα παιδιά πλησίασαν, πήραν γάντια και άρχισαν να βοηθούν, χωρίς να τους το ζητήσει κανείς.

Η αυθόρμητη συμμετοχή τους αποτέλεσε μια μικρή, αλλά ουσιαστική υπενθύμιση ότι η προσφορά και ο σεβασμός προς τους άλλους καλλιεργούνται μέσα από καθημερινές πράξεις.

Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους γονείς του μαθητή και στις αξίες που φαίνεται να του έχουν μεταδώσει μέσα από τον τρόπο ζωής και τον αγώνα τους, ενώ αναδεικνύεται και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση χαρακτήρων.

«Ψάχνουμε συχνά την ελπίδα στα μεγάλα. Κι αυτή έρχεται στις 6:45 το πρωί, με μια σχολική τσάντα στην πλάτη, και σε ρωτά: “Κυρία, θέλετε βοήθεια;”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Λυκείου Παλουριώτισσας ευχαρίστησε τον Αγαμέμνονα για την όμορφη πρωτοβουλία του, η οποία υπενθυμίζει πως η ανθρωπιά δεν χρειάζεται μεγάλες χειρονομίες για να ξεχωρίσει.