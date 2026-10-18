VIDEO: Σοκ στον Ισημερινό - Ιερέας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του σταυρός

Μάλιστα, ενορίτες μετέδιδαν τη λειτουργία ζωντανά στο διαδίκτυο όταν συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα χθες (17/10) στο Γκουαγιακίλ.
Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο ξύλινος Εσταυρωμένος πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, χωρίς να τα καταφέρουν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.
Τα μέσα ενημέρωσης στον Ισημερινό επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού. Δεν είναι σαφές αν η στερέωση ήταν προβληματική, εάν υπήρχαν ζημιές ή εάν θα διεξαχθεί τεχνική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ούτε φαίνεται, επίσης, να συνέβη κάποιος σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αποκόλληση.
Πηγή: Ethnos.gr