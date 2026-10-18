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ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Σοκ στον Ισημερινό - Ιερέας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του σταυρός

 18.10.2026 - 17:56
VIDEO: Σοκ στον Ισημερινό - Ιερέας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του σταυρός

Μια πρωτοφανής τραγωδία σημειώθηκε στον Ισημερινό, κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε εκκλησία, όταν ο μεγάλος ξύλινος σταυρός του ιερού έπεσε πάνω στον ιερέα - με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Μάλιστα, ενορίτες μετέδιδαν τη λειτουργία ζωντανά στο διαδίκτυο όταν συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα χθες (17/10) στο Γκουαγιακίλ.

Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο ξύλινος Εσταυρωμένος πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, χωρίς να τα καταφέρουν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.

Τα μέσα ενημέρωσης στον Ισημερινό επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού. Δεν είναι σαφές αν η στερέωση ήταν προβληματική, εάν υπήρχαν ζημιές ή εάν θα διεξαχθεί τεχνική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ούτε φαίνεται, επίσης, να συνέβη κάποιος σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αποκόλληση.

Πηγή: Ethnos.gr

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