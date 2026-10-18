VIDEO: Σοκ στον Ισημερινό - Ιερέας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του σταυρός

Μάλιστα, ενορίτες μετέδιδαν τη λειτουργία ζωντανά στο διαδίκτυο όταν συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα χθες (17/10) στο Γκουαγιακίλ.

Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο ξύλινος Εσταυρωμένος πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα, ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος. Αμέσως, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, χωρίς να τα καταφέρουν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.

Τα μέσα ενημέρωσης στον Ισημερινό επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού. Δεν είναι σαφές αν η στερέωση ήταν προβληματική, εάν υπήρχαν ζημιές ή εάν θα διεξαχθεί τεχνική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ούτε φαίνεται, επίσης, να συνέβη κάποιος σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αποκόλληση.

Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Πηγή: Ethnos.gr