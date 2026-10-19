Σε «πύρινο κλοιό» η Γαλλία: «Βομβαρδισμένο τοπίο» οι πόλεις - Ανένδοτος παραμένει ο Μακρόν

Σε κατάσταση ακραίας πολιτικής και κοινωνικής έντασης βρίσκεται η Γαλλία με πολλές πόλεις να θυμίζουν «βομβαρδισμένο τοπίο» και με τη Γαλλική Δημοκρατία να τίθεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αισθανόμενος την πολιτική πίεση προς το πρόσωπό του να αυξάνεται, απηύθυνε έκτακτο διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό.

Το σίγουρο είναι ότι όσοι περίμεναν από τον Μακρόν να προχωρήσει σε δυναμικές αποφάσεις, να αλλάξει στάση, να ζητήσει συγγνώμη, να κηρύξει τη χώρα σε έκτακτη ανάγκη, ή ακόμη και να παραιτηθεί, μάλλον απογοητεύτηκαν.



Στο διάγγελμα κυριάρχησαν η καταδίκη των επεισοδίων, οι κατηγορίες εναντίον της ακροαριστεράς και οι εκκλήσεις για πολιτική ηρεμία, με τον Γάλλο πρόεδρο να μένει σε... διαπιστώσεις. Αντίθετα, δεν ανακοίνωσε νέα έκτακτα μέτρα ασφαλείας, δεν προσδιόρισε το εύρος της ενίσχυσης των τοπικών Αρχών και δεν παρουσίασε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που βρίσκονται πίσω από τις κινητοποιήσεις.

J'attends d'Emmanuel Macron qu'il demande pardon et qu'il s'en s'aille. On paye des décennies de laxisme, de perte d'autorité, de désarmement moral et matériel de nos forces de sécurité intérieure. Il faut maintenant se réveiller et faire les bons choix politiques. https://t.co/MWclfr04RJ — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 18, 2026

BREAKING: 'How can French people do this to France?' French President Emmanuel Macron has said the country is feeling 'anger and shame' over recent protests in the country. Calling for peace, the president said 'nothing' justifies the riots and damage caused in multiple cities. https://t.co/7pAPurPqW0 — Sky News (@SkyNews) October 18, 2026



Ακόμη και το έκτακτο οικονομικό πακέτο για τους πληγέντες από τις καταστροφές παραπέμφθηκε στον πρωθυπουργό, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες αύριο Δευτέρα.

«Οι ταραξίες θα πληρώσουν»



Αντίθετα, ο Μακρόν στο διάγγελμα το βράδυ της Κυριακής εμφανίστηκε ανένδοτος απέναντι στα βίαια στοιχεία, αποδίδοντας τις καταστροφές σε εξτρεμιστές μιας ακροαριστερής ομάδας και κοινούς παραβατικούς. «Γιατί έκαψαν το δημαρχείο της Λιμόζ; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε θυμό και ντροπή», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως όσοι προσπάθησαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν.



Από την άλλη, αναγνώρισε τη βαθιά ανησυχία των μαθητών και των φοιτητών για το μέλλον τους, υποσχόμενος διάλογο και συγκεκριμένες λύσεις. Στρέφοντας τα βέλη του στην «Ανυπότακτη Γαλλία», τόνισε ότι όσοι καλούν τον κόσμο στους δρόμους θέλουν απλώς να υποκλέψουν τη συζήτηση, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα θα διεξάγει προεδρικές εκλογές σε έξι μήνες.

Η αντιπολίτευση και η «παρέμβαση» Τραμπ





Η εικόνα «αποσύνθεσης» που παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες η Γαλλία, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Η επικεφαλής του «Εθνικού Συναγερμού», Μαρίν Λεπέν, έκανε λόγο για «ανικανότητα και αδυναμία διαχείρισης», τονίζοντας ότι η χώρα είναι όμηρος ανάμεσα στη βία και μια εξουσία μειοψηφίας που έχει χάσει τη νομιμοποίησή της.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπαρντελά, κατά την επίσκεψή του σε αστυνομικό τμήμα στο Παρίσι, κάλεσε ευθέως τον Μακρόν «να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί».



Παράλληλα, οδήγησε τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών και πρώην υπουργό Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό, να ζητήσει την άμεση σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου για να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Ο Ρεταγιό υπογράμμισε ότι «η κρατική εξουσία αμφισβητείται παντού και ταυτόχρονα» και πρότεινε σκληρά μέτρα, όπως απαγορεύσεις κυκλοφορίας, κατ' οίκον περιορισμούς των υποκινητών και νυχτερινές κατ' οίκον έρευνες.

Στη γαλλική κρίση παρενέβη ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social απέδωσε τις ταραχές στο μεταναστευτικό: «Η Γαλλία φλέγεται! Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο πριν να είναι πολύ αργά», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση αμερικανού προέδρου.



Nεκροί, τραυματίες και φλεγόμενα σύμβολα

Η γενικευμένη εξέγερση περίπου 800.000 πολιτών ενάντια στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής σε ένα σκηνικό διάχυτης βίας, έχει θέσει ανεπίσημα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ο βαρύς απολογισμός μετρά νεκρούς, τραυματίες και καταγράφει λεηλασίες.



Ένας διαδηλωτής υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε στη λεωφόρο Μαζεντά στο Παρίσι, ενώ στη Νάντη ένας 22χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από όχημα. Ένας 17χρονος διαδηλωτής υπέστη ακρωτηριασμό χεριού στο Σεντ-Ετιέν όταν επιχείρησε να σηκώσει χειροβομβίδα προτού αυτή εκραγεί.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό ακρωτηριασμού νέου τις τελευταίες εβδομάδες. Η Πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι παραμένει το κύριο πεδίο συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις να επιστρατεύουν αύρες νερού και χημικά.



Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο και περίπου 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά σοβαρά, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, έγιναν 2.397 συλλήψεις αυτή την ημέρα που εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, πολλές λεηλασίες και καταστροφές σκορπίζοντας το χάος. Συνολικά, 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά φέρουν σοβαρά τραύματα.



Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν σε οδομαχίες, καθώς στη Λιμόζ, το ιστορικό Δημαρχείο του 19ου αιώνα πυρπολήθηκε, με αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση της στέγης του, ενώ στη Μασσαλία κουκουλοφόροι έσπασαν τις πόρτες του δικού τους δημαρχείου. Καταστροφές κτιρίων αναφέρθηκαν επίσης στη Λυών και τη Λιλ.

Πηγή: cnn.gr