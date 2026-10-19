Νέο μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στο Κίεβο: Νεκρή 21χρονη, ζημιές σε σταθμό του μετρό και ιατρικό κέντρο

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον δήμαρχο να ενημερώνει μέσω Telegram για νέες καταστροφές, την ώρα που η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν για ακόμη μία νύχτα στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων.

Νεκρή 21χρονη από τα ρωσικά πλήγματα



Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, μια 21χρονη γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, υπέστη ζημιές ένα ιατρικό κέντρο, ενώ καταστροφές καταγράφηκαν και σε άλλο κτίριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι.

Ζημιές και σε σταθμό του μετρό



Η επίθεση δεν περιορίστηκε στα πλήγματα που αναφέρθηκαν πριν από τα μεσάνυχτα, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας καταγράφηκε νέο κύμα ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων.

Σε νεότερη ενημέρωσή του, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας γνωστοποίησε ότι από τους βομβαρδισμούς προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμό του μετρό του Κιέβου.

Οι πληροφορίες για τις καταστροφές και τα θύματα προέρχονται από τις ανακοινώσεις του Βιτάλι Κλίτσκο στην πλατφόρμα Telegram.

Πηγή: protothema.gr