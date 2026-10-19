Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην Ισπανία - Μια νεκρή κοντά στη Βαρκελώνη

Λόγω των «εξαιρετικά επικίνδυνων» καιρικών φαινομένων, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET σήμανε «κόκκινο συναγερμό» για τη Μαγιόρκα - το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων - και την περιοχή της Βαλένθιας, όπου το 2024 είχαν σημειωθεί οι πιο φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ετών.

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων έκλεισε τα σχολεία σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα. Στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Οι αρχές της Βαλένθια, της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν ήδη αναφέρει εκατοντάδες περιστατικά με πλημμυρισμένα σπίτια και απροσπέλαστους δρόμους, πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία, μια γυναίκα που παρασύρθηκε από ρέμα το βράδυ του Σαββάτου στην Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης, εντοπίστηκε χθες νεκρή στη θάλασσα.

Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθια, της Ίμπιζα και του γειτονικού νησιού Φορμεντέρα, καλώντας τους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην Ίμπιζα, πολλά αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα. Παραθαλάσσια θέρετρα, διάσημα για τη νυχτερινή τους ζωή, είναι ερημωμένα. Ο κεντρικός δρόμος προς το αεροδρόμιο είναι κλειστός. Τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν, 16 εξετράπησαν και άλλες ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αερολιμένων Aena.

Ο ισπανικός στρατός έχει στείλει δυνάμεις στην Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση της κατάστασης.

Στη Αλμερία της Ανδαλουσίας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν πως έγιναν «37 επιχειρήσεις διάσωσης» το προηγούμενο 48ωρο. Το βράδυ του Σαββάτου, κοντά στη Μάλαγα, δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένη σήραγγα και διασώθηκαν από πυροσβέστες.

Πηγή: ΚΥΠΕ