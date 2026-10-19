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ΔΙΕΘΝΗ

Ολομέλεια του ΕΚ: Στην ατζέντα προϋπολογισμός ΕΕ, συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής και Ουκρανία

 19.10.2026 - 07:21
Ολομέλεια του ΕΚ: Στην ατζέντα προϋπολογισμός ΕΕ, συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής και Ουκρανία

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027, τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο και η επικείμενη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στην Αττάλεια της Τουρκίας συγκαταλέγονται στα κυριότερα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα τους Ευρωβουλευτές κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου, στο Στρασβούργο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση της Τρίτης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, με συνεισηγητές τον Λετονό Ευρωβουλευτή Nils Usakovs και τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να επαναφέρει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που περιέκοψε το Συμβούλιο, προτείνοντας παράλληλα πρόσθετες πιστώσεις 1,17 δισ. ευρώ για ευρωπαϊκά προγράμματα, μεταξύ άλλων στους τομείς της έρευνας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Η ψηφοφορία για τη θέση του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.

Την Τετάρτη, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ εξέτασαν την αναθεωρημένη πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία, και κάλεσαν τον κ. Κόστα να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.

Οι διεθνείς εξελίξεις θα απασχολήσουν την Ολομέλεια την Τρίτη, με τους Ευρωβουλευτές να συζητούν με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, ιδιαίτερα τα πλήγματα κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοικτά της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, καθώς και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών μελών της ΕΕ.

Στην ίδια συνεδρία θα εξεταστούν η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι και οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και η στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μετά την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων εναντίον του.

Στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης περιλαμβάνεται επίσης η έκθεση για το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το οποίο επιδιώκει την ανανέωση των ευρωμεσογειακών σχέσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής. Η σχετική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ενώ οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν και το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Νοεμβρίου.

Στον τομέα των μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την Τρίτη επικαιροποιημένους κανόνες για την προστασία των επιβατών, οι οποίοι προβλέπουν, μεταξύ άλλων, πλήρη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης ταξιδιών που έχουν κρατηθεί μέσω μεσαζόντων, περιλαμβανομένων των σχετικών τελών, και ενισχυμένα δικαιώματα για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Την Τετάρτη, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Αττάλεια της Τουρκίας. Το σχέδιο ψηφίσματος του Κοινοβουλίου ζητεί την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων, περισσότερη χρηματοδότηση για το κλίμα και ενισχυμένη στήριξη προς τις ευάλωτες χώρες, με τη σχετική ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Την ίδια ημέρα θα συζητηθεί και το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2028-2034. Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ζητεί προϋπολογισμό τουλάχιστον 47 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά επτά δισ. ευρώ σε σύγκριση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες συμμετοχής νέων από διαφορετικά κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα.

Η Ολομέλεια θα εξετάσει επίσης την κατάσταση του κράτους δικαίου στη Μάλτα και τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, εννέα χρόνια μετά τη δολοφονία της. Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η απονομή του ομώνυμου Βραβείου Δημοσιογραφίας, παρουσία της Προέδρου του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ, ενώ φέτος επιλέχθηκαν δέκα φιναλίστ μεταξύ 344 συμμετοχών.

Οι εργασίες της Ολομέλειας περιλαμβάνουν ακόμη την ενίσχυση του εφοδιασμού της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες, την απλούστευση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την παγκόσμια διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Την Πέμπτη, η Ρομπέρτα Μέτσολα αναμένεται να ανακοινώσει τον νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2026 για την Ελευθερία της Σκέψης.

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