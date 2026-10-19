Αγωνία για το νεογνό με λεγεωνέλλα: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση - Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι - Βίντεο

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο το νεογνό που προσβλήθηκε από το βακτήριο της λεγεωνέλλας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί από πού προήλθε η μόλυνση.

Για την πορεία της υγείας του βρέφους, τα πρώτα ευρήματα των εργαστηριακών ελέγχων, αλλά και τους κινδύνους που εγκυμονεί η λεγεωνέλλα για τα νεογνά, μίλησαν στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» ο Μιχάλης Μενδρής, μικροβιολόγος και μέλος της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, και ο παιδίατρος Παναγιώτης Γιάγκου.

Ο Μιχάλης Μενδρής ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, η κατάσταση της υγείας του νεογνού παραμένει κρίσιμη.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου, με μηχανική υποστήριξη.

Θετικά δείγματα λεγεωνέλλας σε βρύσες της κλινικής

Αναφερόμενος στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων, ο κ. Μενδρής επιβεβαίωσε ότι ορισμένα προκαταρκτικά δείγματα από βρύσες της κλινικής ήταν θετικά στο βακτήριο της λεγεωνέλλας.

Εξήγησε, ωστόσο, ότι η ανίχνευση του μικροβίου σε ένα σύστημα υδροδότησης δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη για την προέλευση της μόλυνσης του νεογνού.

Όπως σημείωσε, το βακτήριο μπορεί να εντοπιστεί κατά τους ελέγχους σε μεγάλα συστήματα ύδρευσης, γι' αυτό και ιδιαίτερη σημασία έχει η συγκέντρωσή του, καθώς και η αξιολόγηση των συνολικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Μετά τα πρώτα θετικά δείγματα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε εκτενέστερη δειγματοληψία από περισσότερα σημεία του συστήματος υδροδότησης της κλινικής.

Ελέγχεται και το σπίτι της οικογένειας

Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα νερού και από την κατοικία της οικογένειας του βρέφους. Ο μικροβιολόγος εξήγησε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το νεογνό είχε επιστρέψει στο σπίτι του μετά την παραμονή του στην κλινική.

Η περίοδος επώασης της νόσου κυμαίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, από δύο έως δέκα ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, πρέπει να εξεταστούν οι πιθανοί χώροι έκθεσης του παιδιού.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, δεν έχει εξακριβωθεί εάν η πηγή της μόλυνσης βρισκόταν στην κλινική ή στο σπίτι.

Ο κ. Μενδρής ανέφερε ότι χρειάζονται ακόμη μερικές ημέρες για την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων.

Όπως εξήγησε, η λεγεωνέλλα απαιτεί περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθεί στις καλλιέργειες, ενώ οι ειδικοί πρέπει να προσδιορίσουν τη συγκέντρωση του βακτηρίου και να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο αποτελεί το επίσημο εργαστήριο που συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτού του είδους τις αναλύσεις.

Ο ίδιος διευκρίνισε επίσης ότι δεν πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις σε ασυμπτωματικά άτομα της κλινικής. Αντίθετα, η έρευνα επικεντρώνεται στα περιβαλλοντικά δείγματα, ενώ υπάρχει ενημέρωση και επαγρύπνηση για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων.

Γιατί τα νεογνά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα

Στη συνέχεια της εκπομπής, ο παιδίατρος Παναγιώτης Γιάγκου αναφέρθηκε στη σοβαρότητα της νόσου, ιδιαίτερα όταν προσβάλλει ένα νεογνό λίγων ημερών.

Όπως εξήγησε, τα νεογνά αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω της ηλικίας και της ευαλωτότητας του οργανισμού τους. Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης παιδιά με ανοσοκαταστολή, όπως παιδιά που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή λαμβάνουν συγκεκριμένες μακροχρόνιες θεραπείες.

Ο παιδίατρος υπογράμμισε ότι η λεγεωνέλλα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια και καθιστά αναγκαία τη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο κ. Γιάγκου εξήγησε ότι η λεγεωνέλλα μπορεί να προκαλέσει δύο διαφορετικές κλινικές εικόνες. Η πρώτη είναι ο πυρετός Pontiac, μια συνήθως ηπιότερη μορφή νόσησης, με συμπτώματα που μοιάζουν με εκείνα μιας γριπώδους συνδρομής. Η δεύτερη είναι η νόσος των λεγεωναρίων, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονία.

Σύμφωνα με τον παιδίατρο, τα συμπτώματα της σοβαρής μορφής μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε αναπνευστική ανεπάρκεια.

Για τα νεογνά και τα παιδιά υψηλού κινδύνου, η έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Μεταδίδεται η λεγεωνέλλα από άνθρωπο σε άνθρωπο;

Ο παιδίατρος θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει ένα σημαντικό ζήτημα, προκειμένου να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη ανησυχία. Όπως ανέφερε, η λεγεωνέλλα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μόλυνση συνδέεται κυρίως με την εισπνοή μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού που περιέχουν το βακτήριο.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μενδρής εξήγησε ότι η λεγεωνέλλα ευνοείται από το στάσιμο νερό και από συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες, ιδιαίτερα στο εύρος περίπου 20 έως 45 βαθμών Κελσίου.

Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της σωστής συντήρησης των εγκαταστάσεων ύδρευσης, των τακτικών δειγματοληψιών και της εφαρμογής των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων σε νοσηλευτήρια και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Γιάγκου και στην πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ένα περιστατικό σοβαρής πνευμονίας.

Όπως εξήγησε, τα πρώτα 24ωρα είναι σημαντικά για να αξιολογηθεί η ανταπόκριση του οργανισμού στη θεραπευτική αγωγή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρώτη εβδομάδα μιας σοβαρής πνευμονίας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς απαιτείται χρόνος για να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η εξέλιξη της κατάστασης.

Ο παιδίατρος ανέφερε ότι υπήρχε μια ενδεχομένως ελαφρώς καλύτερη εικόνα στην τελευταία ενημέρωση που είχε λάβει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και χρειάζεται αναμονή.

Σε εξέλιξη η έρευνα - Αγωνία για την υγεία του νεογνού

Την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τα τελικά αποτελέσματα από τα δείγματα της κλινικής και της κατοικίας της οικογένειας, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του νεογνού.

Οι δύο ειδικοί ανέδειξαν τόσο την ανάγκη να εξακριβωθεί η πηγή της μόλυνσης όσο και τη σοβαρότητα της νόσου για τα νεογνά.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με την πορεία της υγείας του να παρακολουθείται στενά και τα τελικά εργαστηριακά αποτελέσματα να αναμένονται.