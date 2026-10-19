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Απίστευτο περιστατικό σε καναδική φυλακή: Drone μετέφερε κοτομπουκιές και αλκοόλ σε κρατούμενο

 19.10.2026 - 15:28
Απίστευτο περιστατικό σε καναδική φυλακή: Drone μετέφερε κοτομπουκιές και αλκοόλ σε κρατούμενο

Kοτομπουκιές, πατάτες και αλκοόλ έφτασαν με drone σε κρατούμενο σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στον Καναδά. Οι αρχές διευρύνουν πως παραβιάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Συναγερμό στις σωφρονιστικές αρχές του Καναδά έχει προκαλέσει περιστατικό με drone που μετέφερε γεύμα από τα McDonald’s και αλκοόλ σε κρατούμενο, μέσα σε φυλακή που θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς της χώρας. Η ένωση που εκπροσωπεί τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους προειδοποιεί ότι η παράνομη μεταφορά αντικειμένων με drones αποτελεί ολοένα μεγαλύτερη απειλή.

Σύμφωνα με την ένωση UCCO-SACC-CSN, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν drone έφτασε στο παράθυρο του κελιού κρατουμένου στην ειδική πτέρυγα διαχείρισης (SHU), στις εγκαταστάσεις της φυλακής στο Sainte-Anne-des-Plaines, στην επαρχία του Κεμπέκ. Η παράδοση περιλάμβανε κοτομπουκιές και πατάτες McDonald’s, μαζί με σάλτσες και αλκοόλ.

«Τι ακολουθεί; Ένα γεμάτο όπλο;»

Ο Μάικ Μπολντούκ, περιφερειακός πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης, δήλωσε στο CBC ότι ο κρατούμενος αντιμετώπισε με χιούμορ το περιστατικό, όταν οι φύλακες εντόπισαν την παράδοση κατά τον πρωινό έλεγχο. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει το συμβάν ως αστείo, καθώς όπως εξήγησε, η ένωση ανησυχεί όλο και περισσότερο για την εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων, όπως κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας μέσω drones.

«Έχουμε φτάσει στο σημείο ένας κρατούμενος να παραγγέλνει McDonald’s για τον εαυτό του. Τι ακολουθεί; Ένα γεμάτο όπλο; Μας φοβίζει, πραγματικά μας φοβίζει», δήλωσε ο Μπολντούκ. Η ειδική πτέρυγα SHU φιλοξενεί κρατουμένους που θεωρούνται εξαιρετικά βίαιοι και υψηλού κινδύνου. Στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό συγκρότημα έχουν εκτίσει μέρος των ποινών τους ορισμένοι από τους πιο διαβόητους δολοφόνους του Καναδά, όπως ο Κλίφορντ Όλσον και ο Άλαν Λεζέρ, καθώς και καταδικασμένοι τρομοκράτες. «Υποτίθεται ότι είναι η πιο ασφαλής φυλακή στον Καναδά και εκείνος τρώει McDonald’s», σχολίασε ο εκπρόσωπος της ένωσης.


Τα συστήματα εντοπισμού και το αίτημα για δίχτυα

Η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Καναδά (CSC) χρησιμοποιεί τεχνολογία εντοπισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της, ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπολντούκ, προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι το ραντάρ φαίνεται πως δεν εντόπισε το drone που πραγματοποίησε την παράδοση. Ο ίδιος εκτιμά ότι κρατούμενοι ενδέχεται να στέλνουν περισσότερα από ένα drones, προκειμένου να εντοπίσουν τα αδύναμα σημεία των συστημάτων επιτήρησης.

Η συνδικαλιστική ένωση ζητά μια πιο απλή, φυσική λύση: την εγκατάσταση προστατευτικών διχτυών που θα εμποδίζουν τα drones να φτάνουν στους χώρους των φυλακών. «Δεν είναι πιο περίπλοκο από αυτό. Το περιστατικό πρέπει πλέον να αποτελέσει κραυγή αγωνίας, ώστε να τοποθετηθούν αυτά τα δίχτυα το συντομότερο δυνατό», τόνισε ο Μπολντούκ. Παράλληλα, χαρακτήρισε την παράδοση του γεύματος προειδοποιητικό καμπανάκι για τον ομοσπονδιακό υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας, Γκάρι Αναναντασανγκάρι. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει περικόψει 132 εκατομμύρια δολάρια από τον λειτουργικό προϋπολογισμό της CSC.

Πηγή: gazzetta.gr

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