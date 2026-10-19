Κατεβαίνουν σε απεργία οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών - «Οι υποσχέσεις δεν αρκούν πλέον»

Σε ανακοίνωσή του, το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι η απεργία αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης ουσιαστικής ανταπόκρισης στα αιτήματα των εργαζομένων, παρά τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις των τελευταίων δύο ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λειτουργοί κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας, πρόσθετα καθήκοντα και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ επισημαίνουν προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσιακές οδηγίες και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

«Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια, παρά τις εξαγγελίες για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών, ενώ οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται και γίνονται πιο σύνθετες», αναφέρουν.

Το Κλαδικό Συμβούλιο αναφέρει ότι τον Μάιο του 2026 η Γενική Συνέλευση έθεσε προθεσμία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για την ικανοποίηση των αιτημάτων, ενώ στις 13 Οκτωβρίου η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ζήτησε περισσότερο χρόνο, αναφέροντας ότι ενδεχομένως γύρω στα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμο ένα πλάνο για πιθανές μελλοντικές λύσεις.

Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν, όπως σημειώνουν, ότι η Υφυπουργός ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της, υπογραμμίζουν, ωστόσο ότι η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας δεν μπορεί να οδηγεί κάθε φορά σε επανεκκίνηση της αναμονής, καθώς οι υπηρεσιακές διοικήσεις γνωρίζουν ήδη τα προβλήματα.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι λειτουργοί θέτουν τέσσερα συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία, όπως αναφέρουν, μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Πρώτον, ζητούν την απόσυρση πρόσφατων εγκυκλίων που, κατά την άποψή τους, αυξάνουν τη γραφειοκρατία και μεταφέρουν πρόσθετες ευθύνες στους λειτουργούς πρώτης γραμμής, καθώς και τη συγκέντρωση όλων των ισχυουσών οδηγιών σε ένα σημείο, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο.

Δεύτερον, απαιτούν να αρχίσει άμεσα η μεταφορά της διαχείρισης των έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Όπως εξηγούν, το συγκεκριμένο καθήκον ανατέθηκε προσωρινά στους λειτουργούς το 2014, στο πλαίσιο της δημιουργίας της ΥΔΕΠ, αλλά εξακολουθεί να διεκπεραιώνεται από αυτούς 12 χρόνια αργότερα.

Το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης προκαλεί διπλή εργασία, ταλαιπωρία των πολιτών και απώλεια πολύτιμου χρόνου, ο οποίος θα μπορούσε να διατίθεται για την προστασία των παιδιών, τη στήριξη των οικογενειών και τη φροντίδα ευάλωτων ανθρώπων.

Τρίτον, ζητείται ο καθορισμός ανώτατου αριθμού υποθέσεων ανά λειτουργό και ανά πρόγραμμα, με βάση τη σοβαρότητα, την πολυπλοκότητα και τον χρόνο που απαιτεί η διαχείριση κάθε υπόθεσης.

Τέταρτον, οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσα μέτρα ασφάλειας, μεταξύ άλλων με παρουσία της Αστυνομίας, καθώς και επίσπευση της μεταστέγασης των Υπηρεσιών σε κατάλληλα γραφεία που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα εργαζομένων και εξυπηρετούμενων.

Η 24ωρη προειδοποιητική απεργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026, ενώ στις 09:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το Κλαδικό Συμβούλιο τονίζει ότι ο διάλογος παραμένει ανοικτός, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι «οι υποσχέσεις δεν αρκούν πλέον» και ζητεί είτε άμεσες λύσεις είτε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, «με συγκεκριμένες ενέργειες και αποτελέσματα μέχρι τα Χριστούγεννα».

Παράλληλα, καλεί όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως συνδικαλιστικής ένταξης, να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση, ενώ απευθύνει έκκληση προς τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές να στηρίξουν έμπρακτα τα αιτήματα, τόσο με την παρουσία τους στη συγκέντρωση όσο και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Επίσης, καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι η διεκδίκηση αφορά και την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών που δικαιούνται να λαμβάνουν οι πολίτες όταν τις χρειάζονται.

ΚΥΠΕ