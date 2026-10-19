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ΔΙΕΘΝΗ

Βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας ως και την Τετάρτη σε τέσσερις πόλεις στη βόρεια Γαλλία

 19.10.2026 - 19:38
Βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας ως και την Τετάρτη σε τέσσερις πόλεις στη βόρεια Γαλλία

Νομάρχης στη βόρεια Γαλλία ανακοίνωσε ότι απόψε το βράδυ και για τις δύο επόμενες νύχτες θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε τέσσερις πόλεις.

Η απαγόρευση αφορά τους δήμους της Λιλ, του Ντουάι, του Βατινί και του Ντενάν και τίθεται σε ισχύ από τις 20:00 έως τις 06:00 το επόμενο πρωί (21:00 με 07:00 ώρα Κύπρου).

Η απόφαση ελήφθη με τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων δημάρχων, μεταδίδει το BFMTV.

Εν τω μεταξύ το BBC μεταδίδει ότι ο δήμαρχος της πόλης Κουλέν, στα βορειοδυτικά, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για τους νέους της πόλης.

Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται έξω μετά τις 23:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Κύπρου), έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Οι δηλώσεις του, επισημαίνει ακόμη το BBC, ακολουθούν τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, για επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, καθώς παραχώρησε στους περιφερειακούς δημάρχους περισσότερες εξουσίες για την επιβολή τους.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια μορφή θα έχουν αυτές οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς κάθε τοπική αρχή μπορεί να επιβάλει τους δικούς της κανόνες. Εναπόκειται σε κάθε δήμαρχο να καθορίσει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις πόλεις τους, καθώς ο Λεκορνί δεν προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

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