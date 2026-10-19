ΠτΔ: Στην εποχή των fake news ο ρόλος του Τύπου είναι πιο καίριος

Σε χαιρετισμό σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας «Εστία», ο ΠτΔ είπε ότι η ηλεκτρονική τεχνολογία, η ψηφιακή επανάσταση και η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη χωρίς κανένα πλαίσιο διακυβέρνησης, δημιουργούν άλλα δεδομένα στον τομέα της ενημέρωσης δημιουργώντας πολλές προκλήσεις για την ίδια την κοινωνία και τα κράτη.

Πρόσθεσε ότι αναμφίβολα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπηρετούν την πολυφωνία και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καταγράφονται παραβιάσεις ακόμη και βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

"Και είναι μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο που η δική μας διακυβέρνηση, σε συνέχεια πρωτοβουλιών και προηγούμενων διακυβερνήσεων του τόπου, αναγνωρίζοντας την αξία του έντυπου Τύπου και του ρόλου που επιτελεί στην ενημέρωση των πολιτών, στηρίζει εμπράκτως την έκδοση και διανομή καθημερινών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών, μέσα από οικονομική ενίσχυση, πάντα στη βάση κριτηρίων, πάντα με διαφάνεια και με προσήλωση στην ελευθεροτυπία", σημείωσε.

Είπε ότι η διακυβέρνηση αντικρίζει τους λειτουργούς του Τύπου με σεβασμό, με εκτίμηση και με ειλικρίνεια, γιατί τους θεωρεί ως τους φορείς που διευκολύνουν την επικοινωνία με τους πολίτες.

"Αναγνωρίζουμε χωρίς καμία παρέκκλιση- και όσοι ζουν στην Κύπρο το βιώνουν, δεν είναι απλή δήλωση, αλλά είναι γεγονός- το δικαίωμα των δημοσιογράφων να ελέγχουν, να μας κρίνουν και να μας σχολιάζουν, με αυστηρότητα και με ένταση, φτάνει αυτά να θεμελιώνονται με επιχειρήματα", σημείωσε.

Ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του ανέφερε επίσης ότι το Κυπριακό ήταν πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της «Εστίας», όπως το βλέπουμε, ειδικά σε περιόδους κατά τις οποίες υπήρχαν σημαντικές εξελίξεις και γεγονότα.

Σημείωσε ότι "όσοι θεωρούν ότι το Κυπριακό δεν «πουλά» στην Ελλάδα είναι εντελώς λανθασμένοι". "Σε αυτό το έντονο ενδιαφέρον που επικρατεί στον ελλαδικό χώρο για το Κυπριακό, για τα κυπριακά θέματα, καθοριστική είναι η δική σας συνεισφορά και θα ήθελα δημόσια εκ μέρους της Πολιτείας να σας ευχαριστήσω", είπε απευθυνόμενος στους εκδότες, την διευθυντική ομάδα, τους δημοσιογράφους και άλλα στελέχη της «Εστίας» και ευρύτερα του Ομίλου Δημοκρατικός Τύπος.

Σημείωσε ότι το ειδικό ενδιαφέρον της εφημερίδας για το Κυπριακό οφείλεται και στο γεγονός ότι από το 1900 ιδιοκτήτης της «Εστίας» ήταν ο Άδωνις Κύρου και για τις επόμενες δεκαετίες τα παιδιά του και ο εγγονός του, μέλη της οικογένειας Κύρου, από τις πιο σημαντικές κυπριακές οικογένειες των Αθηνών στον 20ό αιώνα.

Σε άλλο μέρος της ομιλίας του ο ΠτΔ σημείωσε ότι εντονότατη υπήρξε η διαφωνία της εφημερίδας με την υπογραφή των Συνθηκών Ζυρίχης-Λονδίνου το 1960, που οδήγησαν στην ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι η μέχρι τότε υποστήριξη της προς τον Πρόεδρο Μακάριο τερματίστηκε και τη διαδέχθηκε η σφοδρή κριτική και η διαφωνία συνεχίστηκε και κατά την περίοδο πριν και μετά το πραξικόπημα της χούντας, που ανέτρεψε τον νόμιμα εκλεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.