VIDEO - Αναστασιάδης: Μήνυμα ενότητας στον ΔΗΣΥ, αιχμές για το παρασκήνιο και παραδοχή για το 2023

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις εσωκομματικές εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό, στο κλίμα αντιπαράθεσης που επικρατεί, αλλά και στις διεργασίες ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να προκληθεί ρήγμα στο κόμμα, καλώντας όσους διεκδικούν το χρίσμα να κινηθούν με προσοχή.

Ο τέως Πρόεδρος τάχθηκε υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης στον σχεδιασμό για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις πιθανές συνεργασίες πριν από την επιλογή προσώπου.

«Θα έπρεπε να επικρατήσει νηφάλια και σοβαρότερη σκέψη όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα διεκδίκησης ή υπόδειξης υποψηφίου για διεκδίκηση της Προεδρίας. είναι η θέση μου πως πιο ορθό είναι να επιζητούνται πρώτα και να συζητούνται ενδεχόμενες συνεργασίες.»

Ο κ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε ορθή την απόφαση της Αννίτας Δημητρίου να αποσύρει την υποψηφιότητά της από τη διαδικασία διεκδίκησης του χρίσματος, ενώ αποκάλυψε ότι έχει ήδη συναντηθεί με τον Γιώργο Παμπορίδη και ότι προγραμματίζει επαφή με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Στέλνοντας μήνυμα προς τους ενδιαφερόμενους για το χρίσμα, υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθούν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερική σύγκρουση.

«Να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να αποφύγουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ρήγμα ή αντιπαλότητα τέτοια που στο τέλος να υπάρξει είτε εκ πείσματος απόφαση, είτε εκ συνειδήσεως απόφαση. Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφευχθεί.Σήμερα είναι ανταγωνιστές για ένα χρίσμα, την επομένη πρέπει να είναι συναγωνιστές.»

Η παραδοχή για τις εκλογές του 2023

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης στα γεγονότα των προεδρικών εκλογών του 2023 και στη συζήτηση που ακολούθησε για τη στάση του απέναντι στον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο τέως Πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι δεν στήριξε τον τότε υποψήφιο του ΔΗΣΥ, ωστόσο παραδέχθηκε ότι, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, η δική του επιλογή ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Διεκδικείς μια εκλογή, μπορεί να την κερδίσεις, μπορεί να τη χάσεις. Αν χάσεις τις εκλογές και θεωρείς ότι έπραξες τα πάντα όπως επιβάλλει ο πολιτικός σχεδιασμός δεν μπορείς να αποδίδεις τα λάθη σου σε τρίτους. Δεν δέχομαι ποτέ και για χάριν της ενότητας απέφυγα να μπω σε αυτή την παραφιλολογία, ότι ο Αναστασιάδης δεν στήριξε τον Αβέρωφ στις εκλογές αλλά υποστήριξε το Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μεταξύ 1ου και 2ου γύρου ναι ομολογώ ότι η επιλογή μου ήταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, το λέω ευθαρσώς διότι πολύ περισσότερο κάθε άλλου γνωρίζω τι παρέλαβα από τη διακυβέρνηση ΑΚΕΛ.»

Παράλληλα, ο κ. Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι θα στηρίξει τον υποψήφιο που θα επιλέξει τελικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ εισηγήθηκε να υπάρξει εκ των προτέρων συμφωνία συνεργασίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τον δεύτερο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών.

«Καλό είναι να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των 2 όποιος δεν θα είναι στον Β΄ γύρο, ο άλλος να τον στηρίξει, κάτω από συγκεκριμένους αυστηρούς όρους συνεργασίας για να υπάρχει βιώσιμη συνεργασία.»

Αιχμές για το παρασκήνιο και τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις

Στη συνέντευξή του, ο τέως Πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως ανέφερε, ορισμένες συναντήσεις και επαφές αξιοποιούνται στο πλαίσιο της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

«Τα εν οίκω μη εν δήμω. Συναντήσεις που έγιναν ή γίνονται, αντί να προβάλλονται προς τα έξω ως συναντήσεις που επιδιώκουν να φέρουν συναντίληψη, βγαίνουν προς τα έξω με στόχο τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αυτό δεν είναι πολιτική επιτρεπτό ιδιαίτερα μέσα σε ένα κόμμα. Είναι μια τακτική που λέει δεν έχω φραγμούς να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να επιτύχω τον στόχο μου, να πάρω το χρίσμα. Και δεν λαμβάνει υπόψη τα αισθήματα πικρίας που προκαλεί και ενδέχεται και την αντεκδίκηση.»

Οι αναφορές του εντάσσονται στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ισορροπίες στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ, με τον ίδιο να καλεί τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να εντείνουν τις διαφωνίες.

Κριτική στον Νίκο Χριστοδουλίδη

Ο Νίκος Αναστασιάδης τοποθετήθηκε και για τη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, εκφράζοντας συμφωνία με πτυχές της οικονομικής, κοινωνικής και εξωτερικής πολιτικής, αλλά διατυπώνοντας παράλληλα επιφυλάξεις για συγκεκριμένους χειρισμούς.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στην προώθηση έργων υποδομής, σε έργα που ακυρώθηκαν και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης συνεργατών και υπουργών.

«Υπάρχουν παράπονα ότι δυστυχώς παραγνωρίζει και συνεργάτες και Υπουργούς και θεωρεί ότι κάπου κατέχει το απόλυτο και αυτό είναι ένα λάθος και θεωρώ είναι ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.»

Επιπλέον, επέκρινε τον διορισμό του Νίκου Τορναρίτη ως συμβούλου του Προέδρου για θέματα Κυπριακού στην Αφρική και την Ασία, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη κίνηση προκαλεί περιττή ένταση στις σχέσεις με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

«Το να απονείμεις οφίκια και να προκαλείς την ίδια ώρα την ηγεσία μιας παράταξης και τον κόσμο της φέρνει το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.»

Η παρέμβαση του τέως Προέδρου αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΔΗΣΥ ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, με το ζήτημα της επιλογής υποψηφίου, τις πιθανές συνεργασίες και την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής να παραμένουν στο επίκεντρο.

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