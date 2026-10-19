Γαλλία: Μεγαλώνει η πολιτική του απομόνωση του Μακρόν - Δεν τον στηρίζουν ούτε πρώην συνεργάτες του

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες διαβίωσης μετατράπηκαν το περασμένο Σάββατο σε βίαια επεισόδια. Έκτοτε, ο Γάλλος πρόεδρος δέχεται πυρά από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα τόσο για τους χειρισμούς στην ασφάλεια όσο και για την ανεπαρκή ανταπόκρισή του στα αιτήματα για την παιδεία, το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό.

Η νέα αυτή αναταραχή ξεσπά σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη συγκυρία για τη Γαλλία, που ήδη παλεύει με δημόσιο χρέος-ρέκορ, εκτοξευμένες τιμές στα καύσιμα και ένα τοπίο διεθνών αβεβαιοτήτων.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο συντονίζει μέρος των κινητοποιήσεων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έναρξη της «δεύτερης πράξης» του, προαναγγέλλοντας νέες διαδηλώσεις για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό, ο Μακρόν καταδίκασε τη βία και εξήγγειλε νέες επιχειρησιακές διαδικασίες για τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, οι αρχές προχώρησαν σε 855 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 557 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Το 78% των συλληφθέντων (433 άτομα) ήταν ενήλικες.

«Βλέποντας αυτές τις εικόνες, αναρωτηθήκαμε όλοι: Τι περνούσε από το μυαλό τους; Πώς γίνεται Γάλλοι πολίτες να φέρονται έτσι στη Γαλλία;» δήλωσε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν το δικαιολογεί, τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Αποψε, όλοι νιώθουμε οργή και ντροπή».

Ωστόσο, η αντίδραση αυτή δύσκολα θα ανακόψει την πτώση του. Δημοσκόπηση των Ipsos-BVA τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 82% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά την παρουσία του στην προεδρία.

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί διπλωματικό ταξίδι στον Περσικό Κόλπο, με το Ελιζέ να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η διασφάλιση ενεργειακών πόρων εν μέσω ανατιμήσεων. Η απόφασή του όμως να απομακρυνθεί από το Παρίσι την ώρα της κρίσης πυροδότησε αντιδράσεις, με επικριτές να τον κατηγορούν για φυγή από την πραγματικότητα.

Κεφαλαιοποιεί το χάος η Λεπέν

Απέναντί του, υποψήφιοι για τις επόμενες προεδρικές εκλογές από όλο το πολιτικό φάσμα υποστηρίζουν ότι ο Μακρόν έχει χάσει πλέον κάθε κύρος και ότι αντέδρασε πολύ αργά.

«Έχουμε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το ίδιο της το βάρος, ότι έχει χάσει παντελώς τον έλεγχο», δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος τη Δευτέρα, ο Μπαρντελά υποσχέθηκε σκληρά μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης αν ο Εθνικός Συναγερμός αναλάβει την εξουσία. «Η Γαλλία βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στην αδυναμία του κράτους και στη βία», τόνισε.

Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τη Μαρίν Λεπέν μπροστά από όλους τους πιθανούς αντιπάλους της για το 2027. Η Λεπέν είχε βρεθεί απέναντι στον Μακρόν στον δεύτερο γύρο τόσο το 2017 όσο και το 2022, χάνοντας και τις δύο φορές.

Σχολιάζοντας τις λεηλασίες, η Λεπέν υποστήριξε ότι η Γαλλία «ρημάχτηκε» από μια «συμμαχία εγκληματιών των προαστίων και πολιτικοποιημένων επαγγελματιών ταραξιών».

Η ίδια αναμένεται να εστιάσει την προεκλογική της εκστρατεία στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια, πεδία που παραδοσιακά αγγίζουν το ακροατήριό της, υποβαθμίζοντας θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις.

Πυρά και από πρώην συμμάχους του Μακρόν

Ο Μακρόν βρίσκεται όμως στο στόχαστρο και πρώην στενών συνεργατών του. Ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, αμφότεροι πρώην πρωθυπουργοί του που φέρονται ως υποψήφιοι για το 2027, φροντίζουν να κρατήσουν σαφείς αποστάσεις από τον πρόεδρο και την πολιτική του παρακαταθήκη.

«Όπως εκατομμύρια Γάλλοι, θα προτιμούσα να δω αποφάσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την αποκατάσταση της τάξης», έγραψε ο Φιλίπ στο X.

Από την πλευρά του, ο Ατάλ ζήτησε από το κράτος να επιστρατεύσει κάθε μέσο «για να αποδοθεί δικαιοσύνη», περιλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της ανάπτυξης του στρατού «αν χρειαστεί». Αντίθετα, ο Μακρόν απέφυγε την Κυριακή να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ζητώντας απλώς από τις τοπικές αρχές να συντονιστούν με την αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, η κατακερματισμένη και βυθισμένη σε εσωτερικές διαμάχες γαλλική Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες.

«Πρόκειται για πρωτοφανή σοβαρότητα», δήλωσε στο ραδιόφωνο RTL ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν, Γάλλος ευρωβουλευτής και πιθανός σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος για το 2027. «Είχα την αίσθηση ότι η Γαλλία διαλυόταν, ότι η Δημοκρατία αποσυντιθέταν, ότι το κράτος δεν υπήρχε πια».

Ο Μπρούνο Ρεταγιό από το συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικανών, χαρακτήρισε τον Μακρόν «πλήρως ανεπαρκή και ανίκανο να επιστρατεύσει όλη την ισχύ του κράτους απέναντι στο χάος που απειλεί τη Δημοκρατία».

Ως παράδειγμα της κατάστασης ανέφερε τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ και τους βανδαλισμούς στο δημαρχείο της Μασσαλίας.

Ακόμη και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης παραδέχθηκαν ανοιχτά λάθη και παραλείψεις.

Αναφορές για «αστυνομικό φιάσκο»

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ παραδέχτηκε ότι υπήρξε «έλλειψη πρόβλεψης» στον σχεδιασμό των μέτρων. Ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του λέγοντας πως νιώθει «υπεύθυνος για όλα όσα συνέβησαν», ωστόσο ο Μακρόν δεν την έκανε δεκτή.

Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος αναγνώρισε ότι οι αρχές «αναμφίβολα απέτυχαν», αποδίδοντας την ευθύνη σε «κενά συλλογής πληροφοριών».

Ο Μακρόν βρίσκει πλέον ελάχιστους υπερασπιστές ακόμα και ανάμεσα σε παλιούς του συμμάχους. Αρκετοί από αυτούς του χρεώνουν την τρέχουσα πολιτική αβεβαιότητα, θεωρώντας ότι όλα ξεκίνησαν από την απόφασή του να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, μια κίνηση που βύθισε τη χώρα σε πολιτική αστάθεια, αφήνοντας τις διαδοχικές κυβερνήσεις έρμαιο των προτάσεων μομφής.

Πέρα όμως από την άμεση κρίση ασφαλείας, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος έχει χάσει την επαφή του με τη νεολαία, την ίδια κοινωνική ομάδα που συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδό του στην εξουσία το 2017.

Διαδηλωτές ασκούν σκληρή κριτική στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 2018 στο Λύκειο, τονίζοντας ότι οι αλλαγές στην οργάνωση των μαθημάτων προσανατολισμού οδήγησαν σε εξαντλητικά ωράρια.

Σε πρόσφατο άρθρο γνώμης, η εφημερίδα Le Monde χαρακτήρισε τη σχέση του Μακρόν με τους νέους ως μια «μείζονα πολιτική αποτυχία».

Το δημοσίευμα συνέκρινε την τρέχουσα κατάσταση με το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», το οποίο ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2018 συμπυκνώνοντας την οργή της κοινωνίας για την αγοραστική δύναμη και την ακρίβεια.

«Η αποκατάσταση της δημόσιας τάξης αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες που υποσχέθηκε η κυβέρνηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αποκατασταθεί ένας κοινωνικός διάλογος που παραμένει νεκρός εδώ και πάρα πολύ καιρό», καταλήγει το άρθρο.

Πηγή: lifo.gr