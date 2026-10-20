Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες επιχορηγήσεων: την αντικατάσταση φωτιστικών με τεχνολογία LED σε επαγγελματικούς και άλλους χώρους, καθώς και την αντικατάσταση κλιματιστικών για δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο βρίσκεται σε ισχύ εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline το δεύτερο σχέδιο που αφορά τα κλιματιστικά θα επεκταθεί σιγά-σιγά σε όλους τους οικιακούς πληθυσμούς.
Χορηγίες για φωτιστικά LED
Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπονται χορηγίες για την αντικατάσταση συγκεκριμένων τύπων φωτιστικών με φωτιστικά LED. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά επιχειρήσεις, οργανισμούς και τοπικές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι συμμετοχής.
Μεταξύ των επιλέξιμων τύπων περιλαμβάνονται φωτιστικά πάνελ διαστάσεων 60 × 60 εκατοστών, καθώς και στρογγυλά φωτιστικά πάνελ συγκεκριμένων διαστάσεων.
Η επιχορήγηση και οι ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες καθορίζονται από τους επίσημους όρους του σχεδίου.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Σχεδίου (ahkplus.org.cy).
Ενίσχυση για αντικατάσταση κλιματιστικών
Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, κατηγορία χορηγίας για την αντικατάσταση κλιματιστικών, η οποία απευθύνεται σε επιλέξιμους ευάλωτους καταναλωτές που εντάσσονται στη διατίμηση 08 της ΑΗΚ.
Το ύψος της χορηγίας εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τον εξοπλισμό και την αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Σχεδίου (ahkplus.org.cy).
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα δύο σχέδια του προγράμματος
Δικαιούχοι για την Κατηγορία Α (Φωτιστικά πάνελ) είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί και Τοπικές Αρχές, ενώ για την Κατηγορία Β (Κλιματιστικές μονάδες), ευάλωτοι καταναλωτές, πελάτες της ΑΗΚ με διατίμηση 08,και συγκεκριμένα:
- Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Δικαιούχοι Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας το οποίο παραχωρείται επιπρόσθετα του Επιδόματος Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Λήπτες Επιδόματος Διακίνησης αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Λήπτες Ειδικής Χορηγίας σε Τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα λαμβάνονται σε συνεχή βάση από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, που λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου Ν.114/1988, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
- Νεφροπαθείς περιτοναϊκής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Άτομα με ενεργή Μεγαλακρία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Άτομα με ενεργή νόσο Cushing τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Άτομα με ενεργό Φαιοχρωμοκύττωμα τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Άτομα με αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Ασθενείς με μόνιμη τραχειοστομία τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
- Ασθενείς με πρωτοπαθή ή μεταστατικό όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.