Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες επιχορηγήσεων: την αντικατάσταση φωτιστικών με τεχνολογία LED σε επαγγελματικούς και άλλους χώρους, καθώς και την αντικατάσταση κλιματιστικών για δικαιούχους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο βρίσκεται σε ισχύ εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline το δεύτερο σχέδιο που αφορά τα κλιματιστικά θα επεκταθεί σιγά-σιγά σε όλους τους οικιακούς πληθυσμούς.

Χορηγίες για φωτιστικά LED

Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπονται χορηγίες για την αντικατάσταση συγκεκριμένων τύπων φωτιστικών με φωτιστικά LED. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά επιχειρήσεις, οργανισμούς και τοπικές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι συμμετοχής.

Μεταξύ των επιλέξιμων τύπων περιλαμβάνονται φωτιστικά πάνελ διαστάσεων 60 × 60 εκατοστών, καθώς και στρογγυλά φωτιστικά πάνελ συγκεκριμένων διαστάσεων.

Η επιχορήγηση και οι ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες καθορίζονται από τους επίσημους όρους του σχεδίου.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Σχεδίου (ahkplus.org.cy).

Ενίσχυση για αντικατάσταση κλιματιστικών

Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, κατηγορία χορηγίας για την αντικατάσταση κλιματιστικών, η οποία απευθύνεται σε επιλέξιμους ευάλωτους καταναλωτές που εντάσσονται στη διατίμηση 08 της ΑΗΚ.

Το ύψος της χορηγίας εξαρτάται από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τον εξοπλισμό και την αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Σχεδίου (ahkplus.org.cy).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τα δύο σχέδια του προγράμματος

Δικαιούχοι για την Κατηγορία Α (Φωτιστικά πάνελ) είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί και Τοπικές Αρχές, ενώ για την Κατηγορία Β (Κλιματιστικές μονάδες), ευάλωτοι καταναλωτές, πελάτες της ΑΗΚ με διατίμηση 08,και συγκεκριμένα:

