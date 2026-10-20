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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση απαγωγής και ξυλοδαρμού 24χρονου Τ/κ στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 30χρονο

 20.10.2026 - 06:32
Νέα εξέλιξη στην υπόθεση απαγωγής και ξυλοδαρμού 24χρονου Τ/κ στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 30χρονο

Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση απαγωγής και σοβαρού τραυματισμού 24χρονου Τουρκοκύπριου, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Ο ύποπτος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος, ενώ οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη για διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 24χρονου, τρία πρόσωπα φέρονται να τον προσέγγισαν σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, να τον έβαλαν με τη βία σε όχημα και να τον μετέφεραν σε απομονωμένη αγροτική περιοχή. Εκεί, όπως ισχυρίστηκε, τον ξυλοκόπησαν άγρια και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Όπως είχε αναφέρει ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να θεωρούσαν τον 24χρονο ύποπτο για πρόσφατες κλοπές κυνηγετικών σκύλων.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό το πρωί της Δευτέρας, ενώ ο νεαρός φέρεται να είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν όταν μετέβη στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αρχική αναφορά διερευνώνται από τις Αρχές.

Η υπόθεση αφορά αδικήματα απαγωγής και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, με τους ανακριτές να συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων.

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