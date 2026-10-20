Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦωτιά σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δεύτερο όχημα - Έκλεισε προσωρινά ο χώρος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φωτιά σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δεύτερο όχημα - Έκλεισε προσωρινά ο χώρος

 20.10.2026 - 08:27
Φωτιά σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δεύτερο όχημα - Έκλεισε προσωρινά ο χώρος

Φωτιά ξέσπασε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα και να επηρεαστεί δεύτερο αυτοκίνητο που βρισκόταν δίπλα του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 18:03 και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:40.

Εκτεταμένες ζημιές και καπνοί στον χώρο στάθμευσης

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής και στην καμπίνα επιβατών, ενώ επηρεάστηκε και παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες προχώρησαν στην απομάκρυνση του καπνού από τον στεγασμένο χώρο στάθμευσης, χρησιμοποιώντας μηχανή θετικής πίεσης και τα συστήματα εξαερισμού του εμπορικού κέντρου.

Λειτούργησε κανονικά το εμπορικό κέντρο

Ο χώρος στάθμευσης παρέμεινε προσωρινά κλειστός για το κοινό, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαερισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο εσωτερικός χώρος του εμπορικού κέντρου δεν επηρεάστηκε και η λειτουργία του συνεχίστηκε κανονικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»
Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»
Κραυγή απόγνωσης από φοιτήτρια στην Κύπρο - «Ψάχνω και δεύτερη δουλειά ταυτόχρονα με τις σπουδές μου»
Χαμός για ένα… τσουρέκι: Το αγόρασαν από τα Duty Free αλλά τους απαγόρευσαν να το πάρουν μαζί τους - Δείτε γιατί
Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»
Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο τα ξημερώματα στην επ. Λευκωσίας - Οδηγός κατέληξε σε χωράφι

 20.10.2026 - 08:29
Επόμενο άρθρο

Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

 20.10.2026 - 08:35
ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

Tην ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σημερινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγο πριν αναχωρήσει για το τετ-α-τετ στην προστατευμένη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

  •  20.10.2026 - 11:10
ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

  •  20.10.2026 - 10:13
Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

  •  20.10.2026 - 06:24
Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

  •  20.10.2026 - 09:07
ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

  •  20.10.2026 - 10:19
Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου - Συγκινήθηκε στο άκουσμα της απόφασης

Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου - Συγκινήθηκε στο άκουσμα της απόφασης

  •  20.10.2026 - 08:56
Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

  •  20.10.2026 - 08:35
«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

  •  20.10.2026 - 08:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα