Φωτιά σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης στη Λευκωσία: Επηρεάστηκε δεύτερο όχημα - Έκλεισε προσωρινά ο χώρος

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 18:03 και στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:40.

Εκτεταμένες ζημιές και καπνοί στον χώρο στάθμευσης

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής και στην καμπίνα επιβατών, ενώ επηρεάστηκε και παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Μετά την κατάσβεση, οι πυροσβέστες προχώρησαν στην απομάκρυνση του καπνού από τον στεγασμένο χώρο στάθμευσης, χρησιμοποιώντας μηχανή θετικής πίεσης και τα συστήματα εξαερισμού του εμπορικού κέντρου.

Λειτούργησε κανονικά το εμπορικό κέντρο

Ο χώρος στάθμευσης παρέμεινε προσωρινά κλειστός για το κοινό, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαερισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο εσωτερικός χώρος του εμπορικού κέντρου δεν επηρεάστηκε και η λειτουργία του συνεχίστηκε κανονικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.