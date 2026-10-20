«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (20/10) στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο Σταύρος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, όταν όχημα εισέβαλε στον χώρο της επιχείρησής του.

Παρά το σοκ που προκάλεσε το περιστατικό, ο ίδιος στάθηκε πάνω απ' όλα στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται χωρίς η κατάστασή τους να είναι σοβαρή.

«Ευτυχώς είναι όλοι καλά. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Δόξα τω Θεώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι ζημιές που υπέστη η επιχείρηση είναι περιορισμένες.

«Μόλις άκουσα το χτύπημα, νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»

Ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα στην καφετέρια την ώρα του ατυχήματος και, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί. «Μόλις άκουσα το χτύπημα, πραγματικά νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο», είπε, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε εκείνη τη στιγμή.

Μάλιστα, ανέφερε ότι αρχικά δίστασε να βγει έξω, φοβούμενος την εικόνα που ενδεχομένως θα αντίκριζε. «Με το που άκουσα τον μπαμ, σοκαρίστηκα. Δεν ήθελα να βγω απευθείας έξω, μήπως αντικρίσω κάτι που δεν ήθελα να αντικρίσω», εξομολογήθηκε.

«Εγώ πιστεύω πως ήταν θαύμα»

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος δεν έκρυψε την ανακούφισή του για την έκβαση του περιστατικού, χαρακτηρίζοντας σχεδόν θαυμαστό το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρότερες συνέπειες. «Εγώ πιστεύω πως ήταν θαύμα. Δηλαδή, αν βλέπατε πού κατέληξε το αυτοκίνητο, θεωρώ ότι ήταν θαύμα. Δεν εξηγείται διαφορετικά», δήλωσε.

Παράλληλα, ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους δύο τραυματίες, επαναλαμβάνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε υλική ζημιά.

Πώς κατέληξε το αυτοκίνητο στην καφετέρια;

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης τέθηκε και το ερώτημα πώς κατάφερε το όχημα να καταλήξει στον χώρο της επιχείρησης, δεδομένης της διαμόρφωσης του δρόμου και της παρουσίας σταθμευμένων αυτοκινήτων. Ο ιδιοκτήτης ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα.

«Δεν έχω ιδέα. Ούτε κατάλαβα πώς έγινε τούτο», ανέφερε. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι ενδεχομένως η οδηγός να έχασε για μια στιγμή την προσοχή της, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να δώσει εξήγηση για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Είναι επικίνδυνο – Πρέπει να ληφθούν μέτρα»

Πέρα από το ατύχημα, ο κ. Παπαδόπουλος θέλησε να αναδείξει και ένα ευρύτερο πρόβλημα που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει η περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάθμευση οχημάτων δεξιά και αριστερά του δρόμου περιορίζει την ορατότητα, δημιουργώντας κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

«Μειώνεται η ορατότητα. Είναι επικίνδυνο. Να ληφθούν μέτρα», τόνισε. Παράλληλα, ζήτησε να εξεταστούν παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στη Λεωφόρο Πινδάρου, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή λειτουργούν ιατρεία και κλινική και υπάρχει καθημερινή διακίνηση πολιτών.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ασφαλέστερη διάβαση πεζών και κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Παρά την αναστάτωση, ο ιδιοκτήτης διατήρησε την ψυχραιμία και το χιούμορ του κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας. Όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή, οι περιορισμένες ζημιές της καφετέριας είχαν ήδη αρχίσει να επιδιορθώνονται.

Για τον ίδιο, πάντως, το σημαντικότερο δεν είναι η αποκατάσταση του καταστήματος, αλλά η υγεία των ανθρώπων που τραυματίστηκαν.

«Εύχομαι να αναρρώσουν σύντομα οι άνθρωποι», ήταν το μήνυμά του, μετά από ένα περιστατικό που, όπως παραδέχθηκε, θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη του.