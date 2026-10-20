Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδούλου, ανέφερε ότι ορισμένα από τα βίντεο έχουν ήδη τεθεί υπό αξιολόγηση, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτά. Παράλληλα, εντοπίζονται οι περιοχές στις οποίες καταγράφονται τέτοιου είδους περιστατικά, ώστε να πραγματοποιούνται πιο εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευθύνη των γονέων, καθώς, όπως σημείωσε η κ. Χριστοδούλου, η παραχώρηση τέτοιων συσκευών σε παιδιά χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή χρήση και φύλαξή τους μπορεί να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας.

Αναμένεται διάταγμα για την κατακράτηση σκούτερ

Η Αστυνομία αναμένει την έκδοση διατάγματος για την κατακράτηση συσκευών προσωπικής κινητικότητας, αφού προηγηθούν ο νομοτεχνικός έλεγχος και η έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών. Μετά τη δημοσίευσή του, θα μπορεί να ενεργοποιήσει τις σχετικές πρόνοιες, αποκτώντας ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοδούλου, το διάταγμα θα καλύπτει, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συσκευές χρησιμοποιούνται από πρόσωπα κάτω των 17 ετών, κινούνται σε μη επιτρεπόμενους χώρους ή αναπτύσσουν ταχύτητα πέραν των 25 χιλιομέτρων την ώρα.

Όπως διευκρίνισε, η Αστυνομία δεν αναμένει την έκδοση του διατάγματος για να προχωρήσει σε ελέγχους και καταγγελίες, καθώς οι σχετικές ενέργειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, η δυνατότητα κατακράτησης των συσκευών αναμένεται να ενισχύσει τα διαθέσιμα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας.

Η λειτουργός της Αστυνομίας σημείωσε επίσης ότι, στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατή η κατακράτηση μιας συσκευής αποκλειστικά και μόνο για να διαπιστωθεί σε ποιο πρόσωπο ανήκει.