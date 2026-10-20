Κραυγή απόγνωσης από φοιτήτρια στην Κύπρο - «Ψάχνω και δεύτερη δουλειά ταυτόχρονα με τις σπουδές μου»

Σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως, δεν έχει τη στήριξη της οικογένειας της.

«Θα ήθελα επιπλέον δεύτερη δουλειά αλλά δεν υπάρχει τίποτα πλέον για φοιτητές που θέλουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες, όλες πλέον οι δουλειές έχουν πολιτική με σίγουρα 6 μέχρι 8 ώρες δουλειά».

Πάντως, αρκετοί πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν στα σχόλια και να την συμβουλεύσουν.