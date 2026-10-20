Ακρωτηρίασαν το πόδι της Αυστραλής βουλευτού που δέχτηκε επίθεση -Eίναι οικογενειακή φίλη, αποκάλυψε ο πατέρας του δράστη

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, στην πόλη Γουανγκαράτα, περίπου τρεις ώρες βορειοανατολικά της Μελβούρνης, και ερευνάται από τις αντιτρομοκρατικές αρχές.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι η βουλευτής υπέστη ακρωτηριασμό στο ένα πόδι, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, οι χειρουργοί κατέβαλλαν προσπάθειες για να σώσουν και το άλλο της πόδι, μεταδίδει το SkyNews.

Οικογενειακή φίλη του υπόπτου η βουλευτής

Η οικογένεια του άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση εναντίον της Χέλεν Χέινς εξέδωσε δήλωση, στην οποία περιγράφει την υποτιθέμενη επίθεση ως «συντριπτική και ακατανόητη».

Ο πατέρας του υπόπτου, Ροντ Νούτζεντ, και η σύντροφος του πατέρα, Κριστίν Κάνινγκχαμ, αναφέρουν ότι είναι φίλοι με την Χέινς «εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», μετέδωσε το BBC.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη της τοπικής κοινότητας και την αστυνομία που έσπευσαν χθες να βοηθήσουν την Χέλεν μετά από αυτό το συγκλονιστικό και φρικτό έγκλημα», αναφέρουν.

«Η Χέλεν Χέινς είναι ένα βαθιά σεβαστό, εκτιμώμενο και πολύ αγαπητό μέλος της τοπικής μας κοινότητας.Όλη η αγάπη μας και όλες οι σκέψεις μας είναι μαζί με την Χέλεν, την οικογένειά της και τους φίλους της».

Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως ο 43χρονος Μπρένταν Νούτζεντ, ακτιβιστής για το περιβάλλον.

Η δήλωση της οικογένειας προσθέτει ότι θα «βοηθήσουν την Αστυνομία της Βικτώριας με κάθε δυνατό τρόπο».

Ο δράστης φέρεται να την παρέσυρε δύο φορές

Η Χέινς χτυπήθηκε από ένα λευκό Toyota Land Cruiser, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της και φόρτωνε ή ξεφόρτωνε αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι θεωρεί πως επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ενός απλού τροχαίου ατυχήματος.

«Είναι σαφές ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια. Δεν ήταν ατύχημα, ούτε κάποιος που απλώς έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και γλίστρησε εκτός δρόμου», δήλωσε στο ABC News.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως η επίθεση είχε στόχο να προκαλέσει σωματική βλάβη στη βουλευτή. «Είναι απολύτως σαφές ότι η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να προκαλέσει κακό στην Έλεν Χέινς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Τόνι Μπερκ, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον δράστη να κάνει όπισθεν και να χτυπά τη βουλευτή για δεύτερη φορά, προτού παρέμβει ένας περαστικός.

Η παρέμβαση του κουρέα και η σύλληψη

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη μετά την επίθεση. Στην έρευνα συμμετέχουν πολλαπλές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αντιτρομοκρατικές αρχές.

Η επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, φαίνεται ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του Ρίκι Τζέφρις, ο οποίος εγκατέλειψε το κουρείο του και ακινητοποίησε τον φερόμενο ως δράστη.

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, χωρίς να ακούσω φρενάρισμα. Ήταν τρελό. Έτρεξα αμέσως έξω, για να δω τι συνέβαινε», περιέγραψε. Όπως πρόσθεσε, αρχικά δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, έκανε ό,τι μπορούσε, μαζί με όσους είχαν ήδη σπεύσει να βοηθήσουν.

Η πολιτική διαδρομή της βουλευτού

Η Χέινς είχε εργαστεί ως νοσηλεύτρια και μαία, καθώς και στον ακαδημαϊκό χώρο, προτού εκλεγεί για πρώτη φορά στο αυστραλιανό κοινοβούλιο το 2019, ως ανεξάρτητη βουλευτής της περιφέρειας Ίντι.

Διατήρησε την έδρα της στις εκλογές του 2022 και του 2025.

Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι υπογράμμισε, τέλος, ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί «σημαντική αύξηση» των απειλών κατά πολιτικών προσώπων στην Αυστραλία.

Πηγή: protothema.gr