Νέο ΑΙ εργαλείο μπορεί να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός ασθενούς με καρκίνο με βάση μια μόνο φωτογραφία του προσώπου του

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δημιουργήθηκε ειδικά από ειδικούς του Mass General Brigham, ενός μη κερδοσκοπικού, ολοκληρωμένου ακαδημαϊκού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Μασαχουσέτη, με σκοπό την εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας και την άμεση πρόβλεψη των αποτελεσμάτων επιβίωσης σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.

Πρόκειται για μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιδείξεις μέχρι σήμερα σχετικά με το πώς η ανάλυση μιας selfie μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην αξιολόγηση της υγείας ενός ασθενούς και ενδεχομένως να καθοδηγήσει την ιατρική του περίθαλψη, ενώ το σύστημα εκπαιδεύτηκε με δεδομένα από περισσότερες από 40 εκατομμύρια φωτογραφίες προσώπου που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εθνοτήτων και ηλικιών.

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την καινοτομία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Lancet Digital Health.

Πώς λειτουργεί το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της επιβίωσης ασθενών με καρκίνο

Το σύστημα μπορεί να εκτιμήσει τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου – δηλαδή την ηλικία που φαίνεται να έχει, και όχι την πραγματική, χρονολογική του ηλικία – και να προβλέψει τις πιθανότητες επιβίωσης για ασθενείς με καρκίνο από μια απλή φωτογραφία του προσώπου τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης που εξέτασε το μοντέλο.

Οι γιατροί χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να αναπτύξουν δύο συμπληρωματικά εργαλεία. Το FAHR-FaceAge εκτιμά τη βιολογική ηλικία ενός ασθενούς και προβλέπει την επιβίωση από τον καρκίνο. Το FAHR-FaceSurvival προβλέπει την επιβίωση απευθείας από μια φωτογραφία του προσώπου, αντί να αποφασίζει την επιβίωση μέσω της βιολογικής ηλικίας.

Αν και τα μοντέλα FAHR-FaceAge και FAHR-FaceSurvival προήλθαν από το ίδιο μοντέλο, κατέγραψαν διαφορετικές και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την υγεία ενός ασθενούς.

Κάθε αλγόριθμος βασίστηκε επίσης σε διαφορετικά τμήματα του προσώπου για να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες προβλέψεις σχετικά με την ηλικία και τον κίνδυνο θνησιμότητας. Το FAHR-FaceAge εστιάζει στις ρυτίδες που εκτείνονται από τις πλευρές της μύτης προς τα κάτω μέχρι τις γωνίες του στόματος, στην περιοχή του μετώπου ακριβώς πάνω από τις κόγχες των ματιών και στους κροτάφους. Το FAHR-FaceSurvival, από την άλλη πλευρά, αξιολογεί την περιοχή κάτω από τα μάτια και γύρω από τη γέφυρα της μύτης.

«Το FAHR-FaceSurvival προωθεί τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση της υγείας του προσώπου ένα βήμα παραπέρα, καθώς μαθαίνει τον κίνδυνο επιβίωσης απευθείας από φωτογραφίες του προσώπου ασθενών με καρκίνο», δήλωσε ο Ούγκο Άερτς, ένας από τους δύο κύριους συγγραφείς της μελέτης. «Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προβλέψει άμεσα την επιβίωση από τον καρκίνο με βάση μια απλή φωτογραφία».

Μεταξύ των ασθενών με καρκίνο που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία στις ΗΠΑ, τα άτομα που, σύμφωνα με το FAHR-FaceAge, φαίνονταν πέντε ή περισσότερα χρόνια μεγαλύτερα από την πραγματική τους ηλικία, παρουσίαζαν 21% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της μέσης τετραετούς παρακολούθησης σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της ομάδας. Οι ασθενείς που φαίνονταν πέντε ή περισσότερα χρόνια νεότεροι παρουσίαζαν 17% χαμηλότερο κίνδυνο.

«Η βασική τεχνική καινοτομία είναι ότι το FAHR-Face μαθαίνει μια γενική αναπαράσταση του προσώπου από περισσότερες από 40 εκατομμύρια εικόνες, η οποία στη συνέχεια μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα υγείας, όπως η βιολογική ηλικία και η επιβίωση», δήλωσε ο Άερτς. «Αυτή η προσέγγιση με βασικό μοντέλο μας παρέχει έναν επεκτάσιμο τρόπο για την ανάπτυξη πολλαπλών βιοδεικτών υγείας του προσώπου, αντί να εκπαιδεύουμε κάθε μοντέλο από το μηδέν».

Σημαντική βοήθεια στον πλευρό των γιατρών για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις της βιολογικής ηλικίας των ατόμων συνδέονται στενά με τη σωματική τους υγεία, κάτι που θα μπορούσε να αντανακλά την ικανότητά τους να επιβιώσουν από συγκεκριμένες θεραπείες.

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ανάλυση του προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να βοηθά τους γιατρούς στη λήψη δύσκολων αποφάσεων σχετικά με την καλύτερη πορεία θεραπείας για τους ασθενείς τους.

Το εργαλείο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη πρόβλεψη του κινδύνου θανάτου ή επιπλοκών μετά από μεγάλη χειρουργική επέμβαση ή άλλες θεραπείες για τον καρκίνο.

Ο Δρ Ρέιμοντ Μακ, ακτινοθεραπευτής στο Mass General Brigham, δήλωσε: «Καθώς ο πληθυσμός γερνάει, οι γιατροί χρειάζονται καλύτερους τρόπους για να εκτιμήσουν τη φυσική αντοχή και την ευθραυστότητα πριν προτείνουν εντατικές θεραπείες, όπως ακτινοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση ή συστηματική θεραπεία».

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την αξιολόγηση της υγείας με βάση φωτογραφίες του προσώπου πιο ποσοτική, συνεπή και επεκτάσιμη, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει εξατομικευμένες θεραπευτικές αποφάσεις, αντί να αντικαθιστά την κρίση του γιατρού».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι παράγοντες του τρόπου ζωής συσχετίζονταν με τη γήρανση του προσώπου. Για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών και το κάπνισμα συνδέονταν με την εμφάνιση βιολογικά μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με την ανάλυση των φωτογραφιών προσώπου με τεχνητή νοημοσύνη.

«Ένα άλλο εκπληκτικό εύρημα ήταν το πόσο συνεπές ήταν το FAHR-FaceAge σε κοινές παραλλαγές φωτογραφιών από την πραγματική ζωή, όπως η στάση του σώματος, ο φωτισμός, η έκφραση του προσώπου και το μακιγιάζ», δήλωσε ο Μακ. «Ήταν επίσης σταθερό στις περισσότερες δοκιμασμένες πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις, με μόνο μια μικρή μεταβολή να παρατηρείται μετά από ρινοπλαστική».

Οι γιατροί προειδοποίησαν ότι, ενώ οι μεμονωμένες φωτογραφίες του προσώπου θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο για την υποστήριξη εξατομικευμένων θεραπευτικών αποφάσεων, απαιτείται περαιτέρω έρευνα προτού το εργαλείο αυτό μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ευρέως.

Πηγή: lifo.gr