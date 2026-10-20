Επ. Προσφύγων: Έντονες αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις στην κατάθεση κανονισμών για έσοδα από τέλος 0,4%

«Κοροϊδία» χαρακτήρισε την κατάσταση, σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή θα καλέσει στην τελευταία συνεδρία της πριν τους προϋπολογισμούς, τον Υπουργό Οικονομικών για να τους ενημερώσει τί προτίθεται να κάνει ή κάνει η Κυβέρνηση σχετικά με την κατάθεση των κανονισμών, ενώπιον της Βουλής.

«Να ξέρει ο κόσμος επιτέλους αν η Κυβέρνηση θα καταθέσει κανονισμούς για την απώλεια χρήσης ή αν όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί άλλη μια κοροϊδία για τον προσφυγικό κόσμο», είπε.

Η Επιτροπή Προσφύγων εξέτασε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών και τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το 2027, με τους Βουλευτές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καθυστερήσεις στην κατάθεση των σχετικών κανονισμών, την ανάγκη εξεύρεσης επαρκών πόρων για την ουσιαστική αποζημίωση των εκτοπισθέντων, καθώς και τα προβλήματα που καταγράφονται στην εξέταση αιτήσεων και στην εφαρμογή σχεδίων στήριξης των προσφύγων.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Κέττηρος είπε ότι συζήτησαν δύο θέματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών «το οποίο δυστυχώς και πάλι μας απογοήτευσε».

Το πρώτο θέμα, είπε, αφορούσε στην απώλεια χρήσης και το πως θα προχωρήσουν αφού το Υπουργείο «εδώ και πάρα πολλούς μήνες υπόσχεται από μήνα σε μήνα, από εξάμηνο σε εξάμηνο, από εβδομάδα σε εβδομάδα την κατάθεση κανονισμών, ενώπιον της Βουλής». Ούτε σήμερα ήταν έτοιμοι να δώσουν ημερομηνία, πρόσθεσε. «Στο τέλος, όλη αυτή η κατάσταση έχει καταντήσει κοροϊδία», είπε.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Για το θέμα της επιδότησης του επιτοκίου, ανέφερε ότι η Βουλή ψήφισε νομοθεσία που έδινε το δικαίωμα από το 0 μέχρι το 3,5% να το επιδοτεί ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής, με τη σύμφωνη γνώμη τότε του Φορέα, ενώ σήμερα ενημερώθηκαν ότι ο Φορέας συμφωνεί με τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θα πρέπει να αρχίσει η επιδότηση μετά το πρώτο 1% «και άρα να αρχίσει να επιβαρύνεται ο κόσμος, όσοι είχαν αίτηση για την επιδότηση επιτοκίου».

Σύμφωνα με τον κ. Κέττηρο, παρατήρησαν πρόσφατα μια πολιτική από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα να ζητά εγγυητές για τα παιδιά που πάνε να σπουδάσουν και παίρνουν ένα δάνειο 5, 6, 7 χιλιάδες ευρώ. «Μέχρι και τέσσερις εγγυητές ζητούν από παιδιά, και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί αν κάποιος μπορεί να βρει εγγυητές τη σήμερον ημέρα για να εξασφαλίσει αυτήν την δανειοδότηση από τον Φορέα», είπε ο κ. Κέττηρος.

Είπε ότι ζήτησαν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα στην επόμενη συνεδρία να έρθουν στην Βουλή με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών «για να μάθουμε τι ψηφίζει ο καθένας εκεί ενώπιον του Συμβουλίου». «Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που είναι προασπιστές των συμφερόντων του προσφυγικού κόσμου να ψηφίζουν εναντίον του προσφυγικού κόσμου», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του Φορέα, ανέφερε ότι περιλαμβάνεται το ποσό των €3 εκατομμυρίων για το Σχέδιο Κτίζω, σημειώνοντας ότι είναι «θετικό αυτό, αλλά ότι οι κανονισμοί δεν έχουν κατατεθεί, ούτε αυτοί, και ότι δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες 10 μέρες θα τους καταθέσουν, για να τους ψηφίσει η Βουλή.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ακόμη ότι οι εγκρίσεις για τα δάνεια, «παρά τις διάφορες δικαιολογίες για την επιδότηση των επιτοκίων των δανείων, διαρκούν μέχρι και δύο χρόνια, κάποια δάνεια και πέραν των δύο χρόνων». Όλα αυτά, είπε, μαζί με το γεγονός ότι δεν απορροφούν ούτε φέτος τα κονδύλια τα οποία μπορούν να απορροφήσουν, μέχρι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ θα επιστρέψουν φέτος στο πάγιο ταμείο από τον προϋπολογισμό του φορέα.

«Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι», είπε, δηλώνοντας ότι θα είναι «πολύ αυστηροί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που άλλα δηλώνουν ενώπιον της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής και άλλα κάνουν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου».

Ο Γιώργος Κάρουλλας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι, όσο η Κυβέρνηση «κρύβεται πίσω από τα έσοδα του τέλους του 0,4%, τα οποία είναι ανεπαρκή, και η Βουλή δεν ολοκληρώνει τη συζήτηση της θεσμικά ολοκληρωμένης πρότασης νόμου που έχουμε καταθέσει, οι ιδιοκτήτες κατεχόμενων περιουσιών θα συνεχίσουν να πληρώνουν το κόστος της αδράνειας».

Ανέφερε ότι στο προϋπολογισμό του 2027 «έχει κατατεθεί μηδέν» από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό της στέρησης χρήσης.

«Ως Πολιτεία, Βουλή και Εκτελεστική Εξουσία οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση και ευθύνη να συνεργαστούμε για αυτό το μείζον ζήτημα των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών», είπε.

Ο επίσης Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λυσανδρίδης, είπε ότι, κατά τη συζήτηση διαπίστωσαν ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση «για ακόμη μία χρονιά συνεχίζουν να μην ενισχύουν το ταμείο του Φορέα και να μην συμβάλουν στην ενίσχυση του ταμείου του 0,4%».

Σημείωσε ακόμη ότι, σε σχέση με την εξέταση των αιτήσεων, παρόλο ότι υπάρχει καθυστέρηση δύο χρόνων, υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση και μια επίσπευση των διαδικασιών, και με την κατάλληλη στελέχωση που υπάρχει πλέον στο Φορέα διαφαίνεται ότι αυτό θα επιταχυνθεί περαιτέρω.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Χατζηγεωργίου, είπε στις δηλώσεις του ότι, κατά τη συζήτηση εκφράστηκε ο προβληματισμός ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, αλλά, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων, ώστε οι πρόσφυγες να λάβουν επιτέλους όσα δικαιούνται.

«Δεν μπορεί κανείς να επικαλείται την έλλειψη χρημάτων χωρίς να εξετάσει παράλληλα όλες τις δυνατότητες ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων, και αναφέρομαι στα €200 εκατομμύρια και άνω που δίνονται σε παράνομους μετανάστες, αλλά και τα αρκετά εκατομμύρια τα οποία δίνονται σε Τουρκοκύπριους για να φοιτούν δωρεάν σε ιδιωτικά σχολεία», είπε. Η απώλεια χρήσης αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί με πολιτική βούληση και εθνικό σχεδιασμό, ανέφερε.

Ο Ζαχαρίας Κουλίας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, σε δηλώσεις του είπε ότι η πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε στο ζήτημα των κανονισμών και ήδη μαζεύτηκε ένα ποσό πέραν των €100 εκατομμυρίων, και ότι είναι καιρός να περάσουν ουσιαστικές νομοθεσίες που να μπορούν αυτό το κονδύλι να το ενισχύσουν ουσιαστικά.

Είπε ότι σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής συμφωνούν να προστεθεί ένα ποσοστό πάνω στον ΦΠΑ ή πάνω στα καύσιμα ή και τα δύο μαζί, σημειώνοντας ότι είναι ένας καλός τρόπος για να συγκεντρωθεί ένα ουσιαστικό και πραγματικό ποσό για τους εκτοπισθέντες, όπως και στον ΦΠΑ.

Έθεσε επίσης την ανάγκη δημιουργίας Υφυπουργείου για τους εκτοπισθέντες και να συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές υπηρεσίες εκεί.

Η Λίτσα Δρουσιώτου, Βουλευτής του κόμματος ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο είπε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε για την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών χωρίς να προχωρούμε σε ουσιαστικές λύσεις. Οι πρόσφυγες, είπε, «δεν μπορούν να περιμένουν άλλο». Χρειάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανέφερε σημειώνοντας και ότι το τέλος του 0,4% της αποζημίωσης είναι «εξαιρετικά χαμηλό» σε σχέση με το μέγεθος της απώλειας που έχουν υποστεί οι εκτοπισθέντες.

«Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την οικονομική και πολιτική της ευθύνη», είπε η κ. Δρουσιώτου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ