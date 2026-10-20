Ισραηλινά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία 150 εκατ. ευρώ με το Ισραήλ για πολεμικά σκάφη η Κύπρος

Η συμφωνία, στην οποία συμμετέχουν οι ισραηλινές αμυντικές εταιρείες Israel Shipyards και Rafael, αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εφόσον οριστικοποιηθούν οι όροι μεταξύ των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (20/10), η Israel Shipyards θα αναλάβει την κατασκευή και προμήθεια των σκαφών, ενώ η Rafael θα τα εξοπλίσει με προηγμένα οπλικά συστήματα.

Η συμφωνία προωθείται σε διακρατικό επίπεδο, με απευθείας συνεργασία των κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ, και αποσκοπεί στην ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ο αριθμός και ο τύπος των σκαφών που πρόκειται να αποκτηθούν, ούτε οι ακριβείς προδιαγραφές του εξοπλισμού τους. Οι δύο ισραηλινές εταιρείες δεν θέλησαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες για τη συμφωνία.

Η προηγούμενη αγορά περιπολικού από το Ισραήλ

Η Κύπρος έχει ήδη προμηθευτεί πολεμικό σκάφος από την Israel Shipyards. Πριν από λιγότερο από μία δεκαετία, η ισραηλινή εταιρεία είχε παραδώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία περιπολικό σκάφος για την επιτήρηση και προστασία της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Το συγκεκριμένο σκάφος διαθέτει ραντάρ, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και δύο τηλεχειριζόμενα ναυτικά οπλικά συστήματα Typhoon.

Οι Israel Shipyards και Rafael έχουν συνεργαστεί και σε εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων το Αζερμπαϊτζάν και οι Φιλιππίνες.

Η νέα προμήθεια, εφόσον ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία των δύο εταιρειών με την Κύπρο.

Η Κύπρος έχει αποκτήσει επίσης ισραηλινά συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με την Calcalist, η Israel Aerospace Industries (IAI) έχει προμηθεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία με το σύστημα Barak MX, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση εναέριων και πυραυλικών απειλών.

Το σύστημα παρουσιάστηκε δημόσια στις αρχές Οκτωβρίου, κατά τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τη συγκεκριμένη προμήθεια.

Η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας

Οι διαπραγματεύσεις για τα πολεμικά σκάφη πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ ενισχύει την αμυντική συνεργασία του τόσο με την Κύπρο όσο και με την Ελλάδα.

Στις 31 Αυγούστου, Αθήνα και Τελ Αβίβ υπέγραψαν συμφωνία ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας που θα προστατεύει την Ελλάδα από αεροπορικές και πυραυλικές απειλές, καθώς και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ισραηλινά συστήματα όπως τα David's Sling, SPYDER και Barak MX, καθώς και νέα ραντάρ και ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική αμυντική σύμβαση που έχει υπογράψει το Ισραήλ με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Calcalist, η ενίσχυση των αμυντικών δεσμών Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας συνδέεται και με τις περιφερειακές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα με τις σχέσεις των τριών χωρών με την Τουρκία και τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ισραηλινές πηγές της αμυντικής βιομηχανίας που επικαλείται η εφημερίδα εκτιμούν ότι μια νέα συμφωνία με την Κύπρο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες συνεργασίες, μεταξύ άλλων στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Προς το παρόν, πάντως, η προμήθεια των πολεμικών σκαφών παραμένει υπό διαπραγμάτευση και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη συμφωνία.

Με πληροφορίες από Euronews, Calcalist