Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

 20.10.2026 - 20:56
Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

Άκυρο χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και εκφράζοντας την αλληλεγγύη της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φον ντερ Λάιεν

«Εκφράζουμε βαθιά τη λύπη μας για την κύρωση σήμερα από τη Λιβυϊκή Βουλή της λεγόμενης Λιβυο-Τουρκικής Συμφωνίας Αρχών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Μεσόγειο. Θυμίζουμε ότι η θέση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα διατυπώθηκε ξεκάθαρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη.

Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη.

Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε τη γνωστή θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη».

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς συνέβη το τροχαίο με το τεθωρακισμένο της Εθνικής Φρουράς – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός
Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»
Κραυγή απόγνωσης από φοιτήτρια στην Κύπρο - «Ψάχνω και δεύτερη δουλειά ταυτόχρονα με τις σπουδές μου»
Χαμός για ένα… τσουρέκι: Το αγόρασαν από τα Duty Free αλλά τους απαγόρευσαν να το πάρουν μαζί τους - Δείτε γιατί
Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»
Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

 20.10.2026 - 20:34
Επόμενο άρθρο

Revolut: «Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα λειτουργίας» - Η συγγνώμη για την ταλαιπωρία

 20.10.2026 - 21:18
«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

Στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας και τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης της αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

  •  20.10.2026 - 20:34
Πόθεν Έσχες Αννίτας: Από τις €85.000 στις €531.000 η οικογενειακή περιουσία- Τα εισοδήματα του 1,4 εκατ. και οι καταθέσεις

Πόθεν Έσχες Αννίτας: Από τις €85.000 στις €531.000 η οικογενειακή περιουσία- Τα εισοδήματα του 1,4 εκατ. και οι καταθέσεις

  •  20.10.2026 - 16:09
ΕΔΕΚ προς διαγραφέντες: «Είστε μέλος του κόμματος, ελάτε στο Συνέδριο»

ΕΔΕΚ προς διαγραφέντες: «Είστε μέλος του κόμματος, ελάτε στο Συνέδριο»

  •  20.10.2026 - 19:24
Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

  •  20.10.2026 - 20:06
Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

  •  20.10.2026 - 20:56
Δίκη Φαίδωνα: Πολύωρη αντεξέταση της παραπονούμενης – Ανοιχτό το ζήτημα κατάθεσης μάρτυρα από το Νοσοκομείο

Δίκη Φαίδωνα: Πολύωρη αντεξέταση της παραπονούμενης – Ανοιχτό το ζήτημα κατάθεσης μάρτυρα από το Νοσοκομείο

  •  20.10.2026 - 17:14
Σοβαρή καταγγελία: Λεωφορείο άφησε τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

Σοβαρή καταγγελία: Λεωφορείο άφησε τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

  •  20.10.2026 - 18:10
Υπόθεση Στυλιανού: «Δεν έμενε νηστικός, πάντα βρίσκαμε λύση, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι μαθητές μου έκαναν μπούλινγκ»

Υπόθεση Στυλιανού: «Δεν έμενε νηστικός, πάντα βρίσκαμε λύση, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι μαθητές μου έκαναν μπούλινγκ»

  •  20.10.2026 - 17:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα