Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

Άκυρο χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία και εκφράζοντας την αλληλεγγύη της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φον ντερ Λάιεν

«Εκφράζουμε βαθιά τη λύπη μας για την κύρωση σήμερα από τη Λιβυϊκή Βουλή της λεγόμενης Λιβυο-Τουρκικής Συμφωνίας Αρχών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Μεσόγειο. Θυμίζουμε ότι η θέση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα διατυπώθηκε ξεκάθαρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη.

Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη.

Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε τη γνωστή θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη».