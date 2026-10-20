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ΕΛΛΑΔΑ

Εργαστήριο κάνναβης με 255 δενδρύλλια βρήκε η ΕΛΑΣ στην Αττική, πάνω από 200.000 ευρώ τα προσδοκώμενα κέρδη

 20.10.2026 - 21:39
Εργαστήριο κάνναβης με 255 δενδρύλλια βρήκε η ΕΛΑΣ στην Αττική, πάνω από 200.000 ευρώ τα προσδοκώμενα κέρδη

Εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, με 255 δενδρύλλια και εξοπλισμό για την παραγωγή ναρκωτικών, εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Αττική, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 27, 49 και 54 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα των κατηγορουμένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 255 δενδρύλλια κάνναβης, 27 κιλά και 600 γραμμάρια κλώνων κάνναβης, 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό 3.620 ευρώ, καθώς και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των φυτών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς και έναν Έλληνα, οι οποίοι κατηγορούνται για καλλιέργεια κάνναβης με την υδροπονική μέθοδο (skunk) και διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί σχετικά με τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων. Στην συνέχεια ακολούθησε εξακρίβωση των χώρων που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην καλλιέργεια και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο 54χρονος και η 49χρονη εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της γυναίκας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν δύο μαύρες σακούλες, οι οποίες περιείχαν κλώνους κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 27 κιλών και 600 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συγκεκριμένες ποσότητες προορίζονταν για λογαριασμό του 27χρονου συγκατηγορουμένου τους.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στα σπίτια των δύο αλλοδαπών, όπου εντοπίστηκε στην κατοχή της 49χρονης αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 120 γραμμαρίων. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα φέρεται να κατείχε την ποσότητα για λογαριασμό του 54χρονου.

Το εργαστήριο με τα 255 δενδρύλλια και τον ειδικό φωτισμό
Από την συνέχεια της έρευνας προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει από κοινού εργαστήριο-φυτώριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσε για λογαριασμό του 27χρονου.

Στον χώρο εντοπίστηκαν συνολικά 255 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 50 έως 160 εκατοστά, τοποθετημένα σε γλάστρες. Όλα τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Το εργαστήριο διέθετε τεχνητό φωτισμό και εξοπλισμό για τη δημιουργία ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 29 πάνελ φωτισμού τύπου LED, 29 μετασχηματιστές, 56 γλάστρες, 10 ανεμιστήρες εδάφους, δύο θερμόμετρα, εξαεριστήρα αγωγού και σωλήνα εξαερισμού.

Επιπλέον, βρέθηκαν τέσσερα δοχεία του ενός λίτρου με υγρό λίπασμα, πέντε σακουλάκια που περιείχαν από δύο σάκους κενού αέρος, καθώς και πλαστική φιάλη νερού.

Εκτός από τις ποσότητες κάνναβης και τον εξοπλισμό καλλιέργειας, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 3.620 ευρώ, ένα επιβατικό αυτοκίνητο, επτά κινητά τηλέφωνα και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., το οικονομικό όφελος που προσδοκούσαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθεισών ποσοτήτων, τη μελλοντική συγκομιδή και την αξιοποίηση των 255 δενδρυλλίων, σε συνδυασμό με τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ένας από τους τρεις κατηγορουμένους έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Σε βάρος του 54χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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