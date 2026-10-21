Εορτολόγιο: Γιορτάζουν 15 ονόματα σήμερα - Δείτε σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» - Η ξεχωριστή ιστορία του Αγίου που έζησε στην Πάφο

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, το εορτολόγιο έχει στο επίκεντρο τον Όσιο Ιλαρίωνα τον Μέγα, μία από τις σημαντικότερες ασκητικές μορφές των πρώτων χριστιανικών αιώνων, ενώ η Εκκλησία τιμά επίσης τον Όσιο Φιλόθεο τον Αγιορείτη, την Αγία Θεοδότη και τον Άγιο Σωκράτη.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ιλαρίων, Θεοδότη, Θεόδοτος, Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, Ευκρατία, Ευκρατούλα, Ευκρασία, Ούρσουλα, Ορσαλία, Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία, Χριστόδουλος και Χριστοδούλη.

Ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας

Κεντρική μορφή στο εορτολόγιο της 21ης Οκτωβρίου είναι ο Όσιος Ιλαρίων ο Μέγας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε στη Θαβαθά, κοντά στη Γάζα, και μεγάλωσε σε εύπορη ειδωλολατρική οικογένεια.

Οι γονείς του τον έστειλαν στην Αλεξάνδρεια για σπουδές, όπου γνώρισε τον Χριστιανισμό, βαπτίστηκε και αποφάσισε να αλλάξει ολοκληρωτικά πορεία ζωής.

Η συνάντηση με τον Μέγα Αντώνιο

Καθοριστική για τη ζωή του υπήρξε η γνωριμία του με τον Μέγα Αντώνιο, κοντά στον οποίο έμεινε για ένα διάστημα και γνώρισε από κοντά τον ασκητικό τρόπο ζωής.

Μετά τον θάνατο των γονιών του επέστρεψε στην πατρίδα του, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και αποσύρθηκε στην έρημο, αφιερώνοντας τη ζωή του στην προσευχή, τη νηστεία και την άσκηση.

Από την Παλαιστίνη μέχρι την Κύπρο

Η φήμη του Ιλαρίωνα εξαπλώθηκε γρήγορα και πολλοί άνθρωποι τον πλησίαζαν για πνευματική καθοδήγηση. Η παράδοση τον συνδέει με πολλά θαυμαστά περιστατικά και θεραπείες.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές και τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου έζησε στην περιοχή της Πάφου και ολοκλήρωσε την επίγεια πορεία του.

Ο μαθητής που μετέφερε το λείψανό του στην Παλαιστίνη

Μετά την κοίμησή του, ο μαθητής του Ησύχιος μετέφερε κρυφά το ιερό λείψανο από την Κύπρο στην Παλαιστίνη, όπου έγινε δεκτό με ιδιαίτερες τιμές.

Σήμερα αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Οσίου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, στις Μονές Προυσού Ευρυτανίας και Κύκκου στην Κύπρο.

Ο Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης

Στις 21 Οκτωβρίου τιμάται επίσης ο Όσιος Φιλόθεος ο Αγιορείτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1526 στη Χρυσούπολη της Μακεδονίας, κοντά στη σημερινή Καβάλα.

Η οικογένειά του είχε καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με τον βίο του, ο πατέρας του πέθανε όταν εκείνος ήταν μικρός, ενώ ο ίδιος και ο αδελφός του βρέθηκαν για ένα διάστημα μακριά από τη μητέρα τους κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η πορεία του στο Άγιον Όρος

Ο Φιλόθεος ακολούθησε τελικά τον μοναχικό δρόμο και συνδέθηκε με το Άγιον Όρος, όπου αφιερώθηκε στην άσκηση και την πνευματική ζωή.

Εκοιμήθη το 1610, ενώ η Κάρα του φυλάσσεται στην Ιερά Μονή της Πέτρας Θεσσαλιώτιδος και μέρος του λειψάνου του στην Ιερά Μονή Διονυσίου.

Ο 18χρονος Νεομάρτυρας Ιωάννης από τη Μονεμβασιά

Ξεχωριστή θέση στη σημερινή ημέρα έχει και ο Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας από τη Μονεμβασιά. Γεννήθηκε το 1755 στο Γεράκι Λακωνίας και ήταν γιος ιερέα.

Σύμφωνα με τον βίο του, πιέστηκε να εγκαταλείψει τις χριστιανικές παραδόσεις και την πίστη του, όμως παρέμεινε ανυποχώρητος ακόμη και όταν του ζητήθηκε να παραβεί τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου.

Μαρτύρησε σε ηλικία μόλις 18 ετών

Η επιμονή του νεαρού Ιωάννη προκάλεσε την οργή του ανθρώπου που τον πίεζε να αλλαξοπιστήσει και τελικά μαχαιρώθηκε στην καρδιά στις 21 Οκτωβρίου 1773, σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Η Κάρα του και τμήματα των λειψάνων του φυλάσσονται σήμερα στην Ιερά Μονή Ζερμπίτσας στη Σπάρτη, ενώ άλλα τμήματα βρίσκονται σε ναούς και μονές της Ελλάδας.

Η Ανακομιδή του Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου

Στις 21 Οκτωβρίου εορτάζεται επίσης η Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού, μιας μορφής άρρηκτα συνδεδεμένης με την Πάτμο.

Ο Όσιος Χριστόδουλος εκοιμήθη το 1093 στον Εύριπο, όμως το λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα στην Πάτμο, όπου βρίσκεται η ιστορική Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που ίδρυσε ο ίδιος.

Ποιοι άλλοι Άγιοι τιμώνται στις 21 Οκτωβρίου

Η Εκκλησία τιμά ακόμη την Αγία Θεοδότη και τον Άγιο Σωκράτη τον Πρεσβύτερο, τους Αγίους Γάιο, Δάσιο και Ζωτικό, τον Άγιο Ευκράτη τον Οσιομάρτυρα, τον Όσιο Βαρούχ, τον Άγιο Ζαχαρία τον Οσιομάρτυρα και την Αγία Ούρσουλα.

Η 21η Οκτωβρίου 2026 είναι Τετάρτη και στο ορθόδοξο εκκλησιαστικό ημερολόγιο σημειώνεται ως ημέρα νηστείας.