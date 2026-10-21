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Γαλλία: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έγινε viral

 21.10.2026 - 07:51
Γαλλία: Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έγινε viral

Μια φωτογραφία δύο ηλικιωμένων με τα εσώρουχά τους να βρίσκονται τριγυρισμένοι από κουκουλοφόρους άνδρες ντυμένους στα μαύρα άρχισε να διακινείται σε διάφορους λογαριασμούς των social media με φόντο ιστορία από τα εκτεταμένα επεισόδια στη Γαλλία.

Πριν από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ένα ζευγάρι ηλικίας 80 ετών είχε ληστευθεί στην πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), μία από τις σημαντικότερες πλατείες του Παρισιού, και είχε αφεθεί σχεδόν γυμνό από ταραχοποιούς.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης διευκρίνισαν ότι το περιστατικό δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία του Παρισιού.

Αυτή ήταν και η ιστορία που συνόδευε την εικόνα στις αναδημοσιεύσεις. Συγξκεκριμένα, η εικόνα προβλήθηκε σχεδόν έξι εκατομμύρια φορές στην πλατφόρμα X και αναδημοσιεύθηκε από διάφορες ενώσεις αστυνομικών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μονάχα που επισημάνθηκε ως φωτογραφία που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

 

 

Τα λάθη στη φωτογραφία

Η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές ασυνέπειες, ενώ το εργαλείο ανίχνευσης SynthID Detector της Google έδειξε ότι είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.


Πιο συγκεκριμένα, στη φωτογραφία εντοπίζονται αρκετά οπτικά σφάλματα. Δύο από τους άνδρες που παρουσιάζονται ως ταραχοποιοί φαίνεται να μοιράζονται το ίδιο ζευγάρι πόδια, ενώ από το χέρι της ηλικιωμένης γυναίκας φαίνεται να λείπει ένα δάχτυλο.

Επιπλέον, στο φόντο διακρίνονται δύο πρόσωπα που μοιάζουν να έχουν συγχωνευθεί, ενώ ένα άλλο άτομο φαίνεται να μην έχει το κάτω μέρος του σώματός του.

Η εξέταση της εικόνας με εξειδικευμένο λογισμικό αποκάλυψε την ύπαρξη υδατογραφήματος, το οποίο υποδεικνύει ότι η φωτογραφία δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε με τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η αρχική εικόνα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφερε ενδείξεις ότι είχε δημιουργηθεί με το Google Gemini, ενώ μια άλλη εκδοχή της, η οποία εμφανιζόταν «καθαρότερη», συνδέθηκε με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.


Και στις δύο περιπτώσεις, οι εικόνες έφεραν ένα αόρατο υδατογράφημα, γνωστό ως «SynthID», το οποίο ενσωματώνεται σε εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, μεταξύ των οποίων η OpenAI και η Anthropic, έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία της Google, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν αν το περιεχόμενο που βλέπουν έχει δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Παρά τις ενδείξεις ότι η εικόνα είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την κοινοποίησαν, πιστεύοντας ότι ήταν αληθινή.

Πηγή: gazzetta.gr

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