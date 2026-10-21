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ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Είναι 117 ετών και ίσως η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο - «Δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό»

 21.10.2026 - 08:30
Αλβανία: Είναι 117 ετών και ίσως η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο - «Δεν έχει πάει ποτέ σε γιατρό»

Μια γυναίκα από την Αλβανία, η οποία έχει συμπληρώσει τα 117 χρόνια ζωής, ενδέχεται να είναι η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο.

Η Qamile Marra, που γεννήθηκε την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχει ζήσει δύο Παγκόσμιους Πολέμους, την κομμουνιστική δικτατορία της Αλβανίας και την πτώση της, διατηρώντας μέχρι σήμερα μια καθημερινότητα γεμάτη μικρές συνήθειες.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, η ηλικιωμένη κατοικεί στο χωριό Φέρας, κοντά στην Κούτσοβα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια των Τιράνων, όπου έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της.

«Η ζωή είναι όμορφη, σαν το όρος Τομόρ όταν ανθίζει», δήλωσε χαμογελώντας στους δημοσιογράφους, καθισμένη στον κήπο του σπιτιού της.

Είναι πράγματι η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο;

Η Qamile Marra γεννήθηκε, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφά της, στις 19 Αυγούστου 1909. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ημερομηνία, είναι κατά δύο ημέρες μεγαλύτερη από τη Βρετανίδα Έθελ Κάτερχαμ, την οποία αναγνωρίζει σήμερα το Guinness World Records ως τη γηραιότερη εν ζωή γυναίκα.

Οι συγγενείς της έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον οργανισμό, προσκομίζοντας στοιχεία που υποστηρίζουν την ηλικία της.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιστοποιητικό γέννησης που εκδόθηκε το 1945, διαβατήριο του 1978 και πρόσφατη ταυτότητα, στα οποία αναγράφεται η ίδια ημερομηνία.

Η ηλικία της είχε προκαλέσει στο παρελθόν δυσπιστία ακόμη και στις αλβανικές Αρχές. Όταν συμπλήρωσε τα 100 χρόνια, η σύνταξή της διακόπηκε επειδή οι αρμόδιοι θεωρούσαν ότι δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή.

«Δεν πίστευαν ότι η μητέρα μου ζούσε ακόμη», ανέφερε ο 80χρονος γιος της, Χισέν, ο οποίος χρειάστηκε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για να επανέλθουν οι πληρωμές.

Η καθημερινότητα της 117χρονης και το μυστικό της μακροζωίας

Παρά την ηλικία της, η Marra εξακολουθεί να ξυπνά νωρίς, να σκουπίζει την αυλή, να ποτίζει τα λουλούδια και να ταΐζει τις κότες της.

Στη συνέχεια απολαμβάνει τον αγαπημένο της καφέ, ενώ συχνά περπατά στον οπωρώνα μαζί με τον γιο της, μαζεύοντας ρόδια. Συνηθίζει επίσης να βάζει φύλλα βασιλικού στις τσέπες της για να απολαμβάνει το άρωμά τους.

Ο γιος της υποστηρίζει ότι η μητέρα του δεν έχει επισκεφθεί ποτέ γιατρό και δεν έχει πάρει φάρμακα.

«Είναι καλά στην υγεία της και δεν έχει πάρει ποτέ φαρμακευτική αγωγή», ανέφερε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη ιατρική επιβεβαίωση.

Η 117χρονη απέκτησε επτά παιδιά με τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε πριν από 36 χρόνια. Παρότι ο γάμος τους ήταν κανονισμένος, η ίδια θυμάται τη σχέση τους με αγάπη.

Έχει δει πέντε γενιές της οικογένειάς της να μεγαλώνουν και δηλώνει ότι η παρουσία των συγγενών της στο σπίτι είναι από τις μεγαλύτερες χαρές της.

Από τα νεανικά της χρόνια έχει κρατήσει μία φωτογραφία, σχεδόν εκατό ετών, στην οποία φορά λευκή μαντίλα, όπως και σήμερα.

«Ήμουν 18 ετών», θυμάται. Όσο για το μυστικό της μακροζωίας της, η ίδια δίνει μια απλή απάντηση: «Ζεις όσο έχει ορίσει ο Θεός».

Πηγή: lifo.gr

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