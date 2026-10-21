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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»

 21.10.2026 - 09:55
VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»

Στο ζήτημα που προέκυψε με το ψυγείο-κοντέινερ στο οποίο φυλάσσονται προσωρινά σοροί στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, μιλώντας στην εκπομπή του Alpha.

Ο κ. Χαριλάου υπεραμύνθηκε της απόφασης για τοποθέτηση του ειδικού ψυγείου, τονίζοντας ότι αυτό πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ότι ακολουθούνται τα σχετικά πρωτόκολλα για τη φύλαξη των σορών.

«Αυτό το ψυγείο-κοντέινερ πολύ καλά έχει μπει εκεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα, υποστηρίζοντας ότι ο ΟΚΥπΥ καλείται να απολογηθεί τόσο για το πρόβλημα στο σύστημα συναγερμού όσο και για τις ενέργειες που γίνονται για την επιδιόρθωσή του.

«Δυστυχώς, εκείνο το οποίο παρατηρείται είναι ότι ένας οργανισμός βγαίνει να απολογηθεί γιατί δεν δουλεύει το σύστημα συναγερμού και βγαίνει και γιατί πάει να φτιάξει το σύστημα συναγερμού», σημείωσε.

«Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως, να παίρνουν τις σωστές απαντήσεις», πρόσθεσε.

Γιατί μεταφέρθηκαν οι σοροί

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους έγινε η μεταφορά, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ ανέφερε ότι οι σοροί που βρίσκονται στο ειδικό ψυγείο φυλάσσονταν προηγουμένως στους ψυκτικούς θαλάμους του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Όπως διευκρίνισε, η μεταφορά κρίθηκε αναγκαία λόγω προβλήματος στο σύστημα ειδοποίησης συναγερμού, το οποίο είχε καταγραφεί και στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Έχουν μεταφερθεί γιατί υπήρχε πρόβλημα με το σύστημα ειδοποίησης συναγερμού, όπως αυτό καταγράφηκε στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, και έπρεπε να προβούμε σε όλα τα διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να γίνει η επιδιόρθωση. Γιατί, σε περίπτωση που θα υπάρξει βλάβη του ψυγείου, δεν θα έχουμε τη σχετική ειδοποίηση», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, οι εργασίες για την επιδιόρθωση του συστήματος συναγερμού αναμένεται να διαρκέσουν τέσσερις ημέρες.

Με την ολοκλήρωσή τους, θα ακολουθήσει η απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων, προκειμένου να εισέλθουν οι τεχνικοί και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εργασίες. Στη συνέχεια, οι σοροί θα επιστρέψουν στους ψυκτικούς θαλάμους του νεκροτομείου.

«Οι εργασίες θα διαρκέσουν τέσσερις ημέρες. Έπειτα θα γίνει η απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων, να μπουν μέσα οι τεχνικοί να φτιάξουν το σύστημα συναγερμού και θα επαναφέρουμε στη θέση τους τις σορούς», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ επανέλαβε ότι το ειδικό ψυγείο πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Όπως ανέφερε, ο ΟΚΥπΥ έχει την ευθύνη για το κτιριακό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και για τη διαχείριση των σορών που δεν έχουν υποβληθεί σε νεκροτομή.

Δείτε βίντεο:

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