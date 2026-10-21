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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: «Πυρά» Χαραλαμπίδου για τη γκάφα της Βουλής - Ζητά έρευνα και παρέμβαση της Επιτρόπου

 21.10.2026 - 11:17
Πόθεν Έσχες: «Πυρά» Χαραλαμπίδου για τη γκάφα της Βουλής - Ζητά έρευνα και παρέμβαση της Επιτρόπου

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των βουλευτών, με τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου να ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και ενημέρωση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η κ. Χαραλαμπίδου, με επιστολή της προς τη Σύσκεψη Αρχηγών, θέτει ζήτημα παραβίασης της νομοθεσίας από το ίδιο το Κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι κατά την ανάρτηση των δηλώσεων στην ιστοσελίδα της Βουλής δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία τα οποία, βάσει του νόμου, δεν θα έπρεπε να είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Σύμφωνα με την ίδια, μεταξύ των πληροφοριών που αναρτήθηκαν περιλαμβάνονταν προσωπικά δεδομένα συζύγων και ανήλικων τέκνων, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις δηλώσεις συμφιλίωσης. Όπως επισημαίνει, τα συγκεκριμένα δεδομένα υποβάλλονται στον Έφορο Φορολογίας και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς ελέγχου, χωρίς να προβλέπεται η δημοσιοποίησή τους.

Η βουλεύτρια σημειώνει, παράλληλα, ότι τα στοιχεία αναπαράχθηκαν από μέσα ενημέρωσης, ενώ, παρά την ανακοίνωση της Βουλής ότι οι δηλώσεις είχαν αποσυρθεί, παρέμεναν αναρτημένα μέχρι αργά το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου.

«Ζήτημα λογοδοσίας και όχι τεχνικό λάθος»

Στην επιστολή της, η κ. Χαραλαμπίδου υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία για το Πόθεν Έσχες ψηφίστηκε με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα και η ιδιωτικότητα τρίτων προσώπων. Όπως αναφέρει, ο νόμος καθορίζει με σαφήνεια ποια στοιχεία επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται και ποια πρέπει να παραμένουν προστατευμένα.

«Οι πρόνοιές του δεν ακολουθήθηκαν από τον θεσμό που τις θέσπισε. Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί αβλεψία ή πίεση χρόνου», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι προθεσμίες και οι διαδικασίες ήταν γνωστές και υπήρχε επαρκής χρόνος για την απαραίτητη προετοιμασία.

Η ίδια τονίζει ότι, όταν ένας θεσμός διαθέτει τον χρόνο, τα μέσα και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, αλλά παρ' όλα αυτά παραβιάζει τις πρόνοιες της νομοθεσίας, το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλό τεχνικό σφάλμα, αλλά ως θέμα λογοδοσίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από το περιστατικό επηρεάστηκαν και πρόσωπα που δεν είχαν υποχρέωση να εκθέσουν τα προσωπικά τους δεδομένα στη δημοσιότητα, όπως οι σύζυγοι και τα ανήλικα παιδιά των βουλευτών.

Η κ. Χαραλαμπίδου υπενθυμίζει, επίσης, ότι οι επηρεαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υποδεικνύοντας ότι το ενδεχόμενο αυτό αφορά άμεσα και τη Βουλή.

Τα έξι αιτήματα προς τη Σύσκεψη Αρχηγών

Η βουλεύτρια ξεκαθαρίζει ότι το θέμα δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν με μια απολογία ή μια γενική δήλωση ανάληψης ευθύνης, ζητώντας συγκεκριμένες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού και την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ζητά:

Εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη: Να συζητηθεί ως αυτοτελές ζήτημα στην επόμενη συνεδρία της Σύσκεψης Αρχηγών.
Γραπτή έκθεση για το περιστατικό: Να κατατεθεί αναλυτική ενημέρωση από την Υπηρεσία της Βουλής σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα πρόσωπα που ενέκριναν την ανάρτηση, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και τον χρόνο κατά τον οποίο τα δεδομένα παρέμειναν δημόσια προσβάσιμα.
Ενημέρωση των επηρεαζόμενων προσώπων: Να γνωστοποιηθεί γραπτώς σε όλους ποιες πληροφορίες τους δημοσιοποιήθηκαν.
Ενημέρωση της Επιτρόπου: Να διασφαλιστεί ότι η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ενημερωθεί και να κατατεθεί η σχετική επικοινωνία στη Σύσκεψη Αρχηγών.
Περιορισμός της περαιτέρω διάδοσης: Να ληφθούν και να καταγραφούν μέτρα για τον περιορισμό της αναπαραγωγής των στοιχείων που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί.
Θέσπιση πρωτοκόλλου ελέγχου: Να καθοριστεί γραπτή διαδικασία ελέγχου πριν από κάθε μελλοντική ανάρτηση, με σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

«Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά κάθε όριο»

Καταληκτικά, η κ. Χαραλαμπίδου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για ενέργειες που, όπως αναφέρει, παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στη Βουλή και δεν περιποιούν τιμή στον θεσμό.

Όπως τονίζει, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου και την υποχρέωσή του να εφαρμόζει πρώτο τη νομοθεσία που το ίδιο ψηφίζει.

Η βουλεύτρια επιμένει ότι η ανάληψη ευθύνης πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστική διερεύνηση, σαφή προσδιορισμό των ευθυνών και συγκεκριμένα διορθωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι αντίστοιχη παραβίαση δεν θα επαναληφθεί.

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