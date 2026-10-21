Απίστευτο: Εντόπισαν φίδι σε αεροσκάφος στην Ιαπωνία - Τι συνέβη

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 μ.μ. στο αεροδρόμιο της Φουκουόκα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του αεροπλάνου για την νομό Καγκοσίμα. Ένας μηχανικός ανακάλυψε ένα φίδι, μήκους περίπου 40 εκατοστών, κάτω από το χαλί στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την JAC, ένας ειδικός το αναγνώρισε ως ιαπωνικό φίδι καλτσοδέτα, ένα μη δηλητηριώδες είδος. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν είναι σαφές πώς το ζώο εισήλθε στο αεροσκάφος και πρόσθεσε ότι αυτό είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό για την αεροπορική εταιρεία.

Το φίδι στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είχε προηγουμένως φτάσει από το αεροδρόμιο Izumo (νομός Shimane) την ίδια ημέρα. Τον Ιούνιο, ένα φίδι ανακαλύφθηκε σε πτήση της TUI Airways που μετέφερε 345 επιβάτες από το Μεξικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Independent .

Το φίδι ανακαλύφθηκε μόνο μετά την άφιξη του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Ένα μέλος του προσωπικού καθαριότητας το εντόπισε και ένα μέλος του προσωπικού εδάφους κατάφερε να το φωτογραφίσει πριν εξαφανιστεί κάπου μέσα στο αεροσκάφος.

Με βάση τη φωτογραφία, οι ειδικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για οχιά, ένα είδος φιδιού με ήπιο δηλητήριο. Η αεροπορική εταιρεία υποψιάζεται ότι ένας επιβάτης έφερε κρυφά το φίδι στο αεροπλάνο πριν δραπετεύσει, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Όλες οι προσπάθειες εντοπισμού και παγίδευσης του φιδιού απέτυχαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Το αεροσκάφος τέθηκε ξανά σε λειτουργία αφού οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το φίδι μπορεί να είχε δραπετεύσει.

Πηγή: airnews.gr