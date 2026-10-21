Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑπίστευτο: Εντόπισαν φίδι σε αεροσκάφος στην Ιαπωνία - Τι συνέβη
ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο: Εντόπισαν φίδι σε αεροσκάφος στην Ιαπωνία - Τι συνέβη

 21.10.2026 - 12:03
Απίστευτο: Εντόπισαν φίδι σε αεροσκάφος στην Ιαπωνία - Τι συνέβη

Μια πτήση της Japan Air Commuter (JAC), θυγατρικής της Japan Airlines, ακυρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου, αφού ανακαλύφθηκε ένα φίδι μέσα στο αεροσκάφος, σύμφωνα με το Kyodo News.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 μ.μ. στο αεροδρόμιο της Φουκουόκα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του αεροπλάνου για την νομό Καγκοσίμα. Ένας μηχανικός ανακάλυψε ένα φίδι, μήκους περίπου 40 εκατοστών, κάτω από το χαλί στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την JAC, ένας ειδικός το αναγνώρισε ως ιαπωνικό φίδι καλτσοδέτα, ένα μη δηλητηριώδες είδος. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι δεν είναι σαφές πώς το ζώο εισήλθε στο αεροσκάφος και πρόσθεσε ότι αυτό είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό για την αεροπορική εταιρεία.

Το φίδι στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είχε προηγουμένως φτάσει από το αεροδρόμιο Izumo (νομός Shimane) την ίδια ημέρα. Τον Ιούνιο, ένα φίδι ανακαλύφθηκε σε πτήση της TUI Airways που μετέφερε 345 επιβάτες από το Μεξικό στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την Independent .

Το φίδι ανακαλύφθηκε μόνο μετά την άφιξη του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Ένα μέλος του προσωπικού καθαριότητας το εντόπισε και ένα μέλος του προσωπικού εδάφους κατάφερε να το φωτογραφίσει πριν εξαφανιστεί κάπου μέσα στο αεροσκάφος.

Με βάση τη φωτογραφία, οι ειδικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για οχιά, ένα είδος φιδιού με ήπιο δηλητήριο. Η αεροπορική εταιρεία υποψιάζεται ότι ένας επιβάτης έφερε κρυφά το φίδι στο αεροπλάνο πριν δραπετεύσει, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun.

Όλες οι προσπάθειες εντοπισμού και παγίδευσης του φιδιού απέτυχαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας. Το αεροσκάφος τέθηκε ξανά σε λειτουργία αφού οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το φίδι μπορεί να είχε δραπετεύσει.

Πηγή: airnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Γιορτάζουν 15 ονόματα σήμερα - Δείτε σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» - Η ξεχωριστή ιστορία του Αγίου που έζησε στην Πάφο
Αδέρφια έθαψαν τη μάνα τους στην αυλή του σπιτιού τους στην Αμαλιάδα
Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι
VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»
Θλίψη για γνωστό ηθοποιό - Έχασε τη σύζυγό του από ξαφνικό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 40χρονος Νικόλας στη Λευκωσία - Η παράκληση για την οικογένειά του -Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η απίστευτη ιστορία επιβίωσης Ουκρανού στρατιώτη: Έκοψε μόνος του το πόδι του, έμεινε 491 ημέρες στο μέτωπο και διασώθηκε με drone

 21.10.2026 - 11:36
Επόμενο άρθρο

Τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη η μητέρα του

 21.10.2026 - 12:08
Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Οι διεργασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ενόψει της επιλογής υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές του 2028, εξελίσσονται σε μια σύνθετη πολιτική εξίσωση, με διαφορετικές προσεγγίσεις για τις μελλοντικές συνεργασίες, έντονες προειδοποιήσεις για την ενότητα του κόμματος και δημόσιες τοποθετήσεις, που αποκαλύπτουν το βάθος των προβληματισμών, στο εσωτερικό της παράταξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

  •  21.10.2026 - 06:35
Πόθεν Έσχες: «Πυρά» Χαραλαμπίδου για τη γκάφα της Βουλής - Ζητά έρευνα και παρέμβαση της Επιτρόπου

Πόθεν Έσχες: «Πυρά» Χαραλαμπίδου για τη γκάφα της Βουλής - Ζητά έρευνα και παρέμβαση της Επιτρόπου

  •  21.10.2026 - 11:17
Κόλαφος η έκθεση της Ελεγκτικής για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις - Αυθαίρετες αναπτύξεις εγκρίνονται εκ των υστέρων

Κόλαφος η έκθεση της Ελεγκτικής για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις - Αυθαίρετες αναπτύξεις εγκρίνονται εκ των υστέρων

  •  21.10.2026 - 09:00
Λεγεωνέλλα σε ιδιωτική κλινική: Αναστολή της σύμβασης με το ΓεΣΥ αποφάσισε ο ΟΑΥ - Τι διευκρινίζει ο οργανισμός

Λεγεωνέλλα σε ιδιωτική κλινική: Αναστολή της σύμβασης με το ΓεΣΥ αποφάσισε ο ΟΑΥ - Τι διευκρινίζει ο οργανισμός

  •  21.10.2026 - 12:16
VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νεκροτομείων; Οι καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα

VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νεκροτομείων; Οι καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα

  •  21.10.2026 - 09:07
VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»

VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»

  •  21.10.2026 - 09:55
Μηδενικός ΦΠΑ: Δεν είδαν αισθητή διαφορά στην τσέπη τους οι καταναλωτές – Σε αυτά τα προϊόντα καταγράφηκαν αυξήσεις

Μηδενικός ΦΠΑ: Δεν είδαν αισθητή διαφορά στην τσέπη τους οι καταναλωτές – Σε αυτά τα προϊόντα καταγράφηκαν αυξήσεις

  •  21.10.2026 - 06:42
Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι

Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι

  •  21.10.2026 - 08:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα