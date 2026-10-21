Ο Πούτιν ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Αμερικανού Στίβεν Χάμπαρντ, του το ζήτησε χθες ο Τραμπ

Ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Χάμπαρντ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αγία Πετρούπολη, ευχαρίστησε τον Πούτιν για την απελευθέρωση του Αμερικανού, έπειτα από το χθεσινό αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζεται πως ρωσικό δικαστήριο είχε καταδικάσει το 2024 τον 74χρονο σήμερα Αμερικανό Στίβεν Τζέιμς Χάμπαρντ σε φυλάκιση έξι ετών και 10 μηνών φυλάκιση γιατί πολέμησε ως μισθοφόρος για την Ουκρανία. Οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τον Χάμπαρντ, που κατάγεται από το Μίσιγκαν, ότι πληρωνόταν 1.000 δολάρια το μήνα για να υπηρετεί σε μια ουκρανική μονάδα εδαφικής άμυνας στην ανατολική πόλη Ιζιούμ, όπου ζούσε από το 2014.



Είπαν ακόμη ότι ο Χάμπαρντ πέρασε από εκπαίδευση και εφοδιάστηκε με όπλα και πυρομαχικά όταν φέρεται να εγγράφηκε στη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2022, πριν αρχίσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Συνελήφθη από Ρώσους στρατιώτες στις 2 Απριλίου του ίδιου έτους. Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χάμπαρντ είχε δηλώσει ένοχος στην κατηγορία. Η δίκη είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα