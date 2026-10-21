Ψάχνουν άλλους δύο για τη ληστεία-μαμούθ στη Λεμεσό - Τι «έκαψε» τους συλληφθέντες

Οι πέντε συλληφθέντες, 29, 27, 25, 24 και 20 χρόνων, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου αιτήθηκαν και έλαβαν νομική αρωγή, με τους δικηγόρους υπεράσπισης να μην φέρουν ένσταση στην κράτηση τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Της σύλληψης των πέντε υπόπτων προηγήθηκε αξιολόγηση στοιχείων και μαρτυρίων, μεταξύ αυτών και κλειστών κυκλωμάτων, όπου καταγράφηκαν οι κινήσεις οχήματος, ενός εκ των υπόπτων, στην περιοχή της οικίας, τόσο στις 8 Οκτωβρίου, όσο και μια μέρα προηγουμένως.

Το όχημα ανακόπηκε χθες το απόγευμα, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στην κατοικία που διαμένουν κάποιοι εκ των υπόπτων, ανευρέθηκε και παραλήφθηκε ρουχισμός και εργαλεία, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων.

Μέχρι στιγμής έχει ανακριθεί μόνο ο πρώτος ύποπτος, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, και αναμένεται να ανακριθούν οι υπόλοιποι τέσσερις, ενώ λήφθηκαν 8 καταθέσεις και υπολείπονται άλλες 39.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες εισήλθαν στην οικία, που βρίσκεται στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, ενώ το ζεύγος, 43 και 36 χρονών, κοιμόταν στο υπνοδωμάτιο. Οι πέντε κουκουλοφόροι, κρατώντας μαχαίρια και πιστόλι, έδεσαν το σύζυγο με κολλητική ταινία και απαίτησαν από την 36χρονη να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν εντός του υπνοδωματίου. Ακολούθως απέσπασαν χρηματικό ποσό 5000 ευρώ και 1000 δολαρίων Αμερικής, καθώς επίσης και χρυσαφικά πέραν των 100.000 ευρώ, ενώ αφού έδεσαν και την 36χρονη, με κολλητική ταινία, εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ενώ καταζητούνται δυο ακόμη πρόσωπα και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού της κλοπιμαίας περιουσίας και του πυροβόλου όπλου που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.